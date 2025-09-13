HABER

Göçük altındaki madencilerden birisi kurtarıldı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde dün öğle saatlerinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden birisi kurtarıldı.

Göçük altındaki madencilerden birisi kurtarıldı

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kromtaş Metal Maden A.Ş.’ye ait Karanfil Ocakta dün saat 15.30 saatlerinde göçük meydana geldi. Maden ocağının girişinden 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, Beyağaçlı Hüseyin Turan ve madenin bulunduğu köyde ikamet eden Ömer Duran mahsur kaldı.

Krom madenindeki göçükte mahsur kalmalarının ardından hem göz hem de sesli temas sağlanan işçilerin kurtarılması için AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra madencilerin katılıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Maden ocağında devam eden toprak kaymaları nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmaların 24’üncü saatinde iççilerden Ömer Duran sağ olarak göçük altından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan madenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)

