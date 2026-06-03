God of War Laufey duyuruldu: Seri yeni bir başrolle geri dönüyor

Sony, gerçekleştirdiği büyük State of Play canlı yayınını oyuncuların ilgisini çekecek bir duyuruyla noktaladı. Bu duyuruya göre, God of War serisi yepyeni bir oyunla geri dönüyor. Santa Monica Studio tarafından geliştirilen bu yeni yapım, "God of War Laufey" adını taşıyor.

GOD OF WAR LAUFEY'DE NE GÖRECEĞİZ?

Yıllardır God of War dendiğinde akla gelen ilk şey Kratos oluyordu ancak God of War Laufey ile birlikte bu durum değişiyor.

Webtekno'da yer alan habere göre, oyuncular bu kez Kratos’un yerine, Atreus’un annesi ve Kratos'un eşi olan Faye (Laufey) karakterinin kontrolünü ele alacaklar. Bu başrol değişimi oyunun atmosferini geçmiş oyunlara benzer tutsa da oynanış dinamiklerini baştan aşağı değiştiriyor. Kratos'un görmeye alıştığımız o hantal, ağır ve saf şiddete dayalı dövüş tarzı bu oyunda yerini çok daha akrobatik hareketlere ve büyü mekanikleriyle süslenmiş bir aksiyona bırakıyor.

TANIDIK YÜZ VE SESLER

God of War Ragnarök oyununda Faye karakterine hayat veren Deborah Ann Woll, Laufey projesinde de rolünü yeniden üstleniyor. Oyundaki tek tanıdık unsur seslendirme kadrosu değil. Faye'e maceralarında eşlik edecek oldukça sıra dışı dostlarımız da var.

Bunlardan ilki, gökyüzünde süzülebilen devasa, altı bacaklı bir kedi. Bir diğeri ise Faye’in hemen yanında savaşan ve Jack Quaid tarafından seslendirilen Phranque adındaki konuşan jelatinimsi bir küp. Ayrıca Faye'in kılıcına bağlı olan ve Perlina Lau tarafından seslendirilen Rue isimli konuşan kurdeleler de dövüşlerde bize eşlik edecek.

İŞTE SONY'NİN GOD OF WAR LAUFEY FRAGMANI