HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

God of War Laufey duyuruldu: Seri yeni bir başrolle geri dönüyor

Sony'nin State of Play etkinliğinde God of War serisinin yeni oyunu God of War Laufey duyuruldu. Santa Monica Studio tarafından geliştirilen yeni oyunda bu kez başrolde Kratos yok.

God of War Laufey duyuruldu: Seri yeni bir başrolle geri dönüyor
Enes Çırtlık

Sony, gerçekleştirdiği büyük State of Play canlı yayınını oyuncuların ilgisini çekecek bir duyuruyla noktaladı. Bu duyuruya göre, God of War serisi yepyeni bir oyunla geri dönüyor. Santa Monica Studio tarafından geliştirilen bu yeni yapım, "God of War Laufey" adını taşıyor.

GOD OF WAR LAUFEY'DE NE GÖRECEĞİZ?

Yıllardır God of War dendiğinde akla gelen ilk şey Kratos oluyordu ancak God of War Laufey ile birlikte bu durum değişiyor.

God of War Laufey duyuruldu: Seri yeni bir başrolle geri dönüyor 1

Webtekno'da yer alan habere göre, oyuncular bu kez Kratos’un yerine, Atreus’un annesi ve Kratos'un eşi olan Faye (Laufey) karakterinin kontrolünü ele alacaklar. Bu başrol değişimi oyunun atmosferini geçmiş oyunlara benzer tutsa da oynanış dinamiklerini baştan aşağı değiştiriyor. Kratos'un görmeye alıştığımız o hantal, ağır ve saf şiddete dayalı dövüş tarzı bu oyunda yerini çok daha akrobatik hareketlere ve büyü mekanikleriyle süslenmiş bir aksiyona bırakıyor.

TANIDIK YÜZ VE SESLER

God of War Ragnarök oyununda Faye karakterine hayat veren Deborah Ann Woll, Laufey projesinde de rolünü yeniden üstleniyor. Oyundaki tek tanıdık unsur seslendirme kadrosu değil. Faye'e maceralarında eşlik edecek oldukça sıra dışı dostlarımız da var.

God of War Laufey duyuruldu: Seri yeni bir başrolle geri dönüyor 2

Bunlardan ilki, gökyüzünde süzülebilen devasa, altı bacaklı bir kedi. Bir diğeri ise Faye’in hemen yanında savaşan ve Jack Quaid tarafından seslendirilen Phranque adındaki konuşan jelatinimsi bir küp. Ayrıca Faye'in kılıcına bağlı olan ve Perlina Lau tarafından seslendirilen Rue isimli konuşan kurdeleler de dövüşlerde bize eşlik edecek.

İŞTE SONY'NİN GOD OF WAR LAUFEY FRAGMANI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hindistan'daki otelde can pazarı! Çaresizce aşağı atladılar...Hindistan'daki otelde can pazarı! Çaresizce aşağı atladılar...
"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görevlendirme"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görevlendirme
Anahtar Kelimeler:
Sony Oyun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu MYK toplantısını yaptı! Aldığı ilk karar bu oldu

Kılıçdaroğlu MYK toplantısını yaptı! Aldığı ilk karar bu oldu

Esenyurt’ta bir kadın 4. kattan aşağı atladı

Esenyurt’ta bir kadın 4. kattan aşağı atladı

Fenerbahçe'de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu bombası...

Fenerbahçe'de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu bombası...

İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olmuştu! Evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olmuştu! Evleniyor

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.