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Göğsüm ağrıyor deyip bayıldı: Babası öldü sanıp tabuta koydu! Cenazesinde ayaklanınca...

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Guetemala'da 15 yaşındaki bir kız çocuğu göğüs bölgesinde ağrı hissettikten sonra bayıldı. Bir süre hareket etmeyen genç kız, babası tarafından öldü sanılarak tabuta kondu ve cenaze töreni düzenlendi. Ancak cenaze töreninde tabutta hareket fark eden ebeveynleri genç kızı tabuttan çıkardı... Yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı.

Guatemala’nın Quiché departmanına bağlı Sacapulas kentinin El Jocote köyünde yaşayan 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, göğsünde şiddetli ağrı hissettikten sonra fenalaştı. Genç kızın babası Abraham Ixcotoyac, kızını hastaneye götürmek için arabaya bindirdiğini ancak yolculuk sırasında bilincini kaybettiğini söyledi. Baba Ixcotoyac, kızının nefes almadığını ve nabzını hissedemediğini belirterek onun hayatını kaybettiğini düşündüğünü ifade etti.

Göğsüm ağrıyor deyip bayıldı: Babası öldü sanıp tabuta koydu! Cenazesinde ayaklanınca... 1

CENAZEDE BEKLENMEDİK OLAY

Kızının öldüğüne inanan baba, hastaneye ulaşmadan eve geri döndü. Aile, Yuleidy için bir tabut satın alarak cenaze hazırlıklarına başladı. Genç kıza son kez veda etmek isteyen yakınları ve komşuları da evde toplandı.

Hayatını kaybettiği düşünülen Yuleidy'nin bedeni tabuta konuldu. Ancak cenaze sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Göğsüm ağrıyor deyip bayıldı: Babası öldü sanıp tabuta koydu! Cenazesinde ayaklanınca... 2

TABUTTA HAREKET EDİNCE

Kızı için tabutun başında ağlayan anne Lesvia Ríos, tabutun içinde bir hareketlilik olduğunu fark etti. Tabutun üzerindeki küçük pencereden kızına bakan anne, Yuleidy'nin hareket ettiğini gördü ve durumu diğer aile üyelerine haber verdi.

Ailenin tabutu açmasının ardından genç kız gözlerini açarak doğruldu. Çevresindekilere tepki vermeye başlayan Yuleidy'nin su istediği belirtildi. Büyük şaşkınlık yaşayan yakınları, genç kızın tabuttan çıkarılmasına yardım etti. Bazı yerel haberlerde Yuleidy'nin yaklaşık 8 saat boyunca tabutta kaldığı öne sürüldü.

Göğsüm ağrıyor deyip bayıldı: Babası öldü sanıp tabuta koydu! Cenazesinde ayaklanınca... 3

O ANLAR KAMERADA

Genç kızın cenazesinde yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Yuleidy'nin tabutun içinde hareket ettiği, çevresindekilerin ise ona yardım etmeye çalıştığı görüldü. Ailesi, yaşananları mucize olarak nitelendirdi.

Göğsüm ağrıyor deyip bayıldı: Babası öldü sanıp tabuta koydu! Cenazesinde ayaklanınca... 4

GÖĞSÜNDE AĞRI HİSSETMİŞ

Olayın ardından yerel basına konuşan Yuleidy Ixcotoyac, bilincini kaybetmeden önce göğsünde şiddetli bir ağrı hissettiğini söyledi. Kalbinin bulunduğu bölgede ağırlık hissettiğini belirten genç kız, daha sonra bayıldığını ve sonrasında yaşananları hatırlamadığını anlattı. Yuleidy, kendisine yardım eden ailesine ve yakınlarına teşekkür etti.

ÖLÜMÜ DOKTOR TARAFINDAN DOĞRULANMAMIŞ

Olayın ardından, genç kızın gerçekten hayatını kaybettiğine ve sonrasında yeniden hayata döndüğüne ilişkin herhangi bir tıbbi kanıt bulunmadığı ortaya çıktı.

Babasının anlatımına göre Yuleidy, hastaneye götürülmeden eve geri getirilmişti. Dolayısıyla genç kızın öldüğü, bir doktor tarafından doğrulanmamıştı.

Genç kızın uzun süre neden tepki vermediği ve bilincini nasıl yeniden kazandığı henüz açıklığa kavuşmadı. Guatemala sağlık yetkilileri de olayın tıbbi nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze haber
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