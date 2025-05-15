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Gökçeada'da 2 aileye 'nitelikli yağma' operasyonu; 13 gözaltı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 2 aileye yönelik şafak operasyonunda 13 şüpheli, 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gökçeada'da 2 aileye 'nitelikli yağma' operasyonu; 13 gözaltı

Gökçeada'da 2 aile arasında çıkar çatışması başlayınca ortak işledikleri suçlar deşifre oldu. İki aileden şüphelilerin çeşitli yağma suçlarına karıştıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla 13 kişiye yönelik 12 Mayıs'ta operasyon düzenledi. 15 ekip, 2 tim çevik kuvvet ve toplam 70 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 9 ev ve 8 araçta arama yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.K. tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Çanakkale
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