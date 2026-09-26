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Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gökçeada ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi 1

GÖKÇEADA'DA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "27 Eylül Pazar Kabatepe-Gökçeada hattında; Kabatepe'den saat 07.00, 09.00 ve 11.00 Gökçeada'dan saat 07.00, 09.00 ve 13.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Gökçeada ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Çanakkale feribot seferleri
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