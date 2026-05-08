Gökhan Böcek’in ifadesi ortaya çıktı: “Veli Ağbaba benden 1 milyon Euro istedi”

Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek’in savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. tv100'ün ulaştığı ifadede Böcek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu.

"VELİ AĞBABA BENDEN 1 MİLYON EURO İSTEDİ"

Gökhan Böcek ifadesinde, babasının belediye başkan adaylığı sürecinde Veli Ağbaba’nın kendisinden seçim çalışmaları için otobüs alınmasını istediğini öne sürdü. Böcek, bu süreçte ciddi miktarda para talep edildiğini iddia ederek, “Veli Ağbaba benden 1 milyon euro istedi” dedi.

İfadesinde para teslimatına ilişkin de konuşan Böcek, Ağbaba’nın yönlendirdiği kişiye para verdiğini savundu. Böcek, “Veli Ağbaba’nın söylediği kişiye para teslim ettim” ifadelerini kullandı.

"VELİ AĞBABA İLE GÖRÜŞTÜK"

Etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren Gökhan Böcek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile bir proje lansmanında karşılaştığını, daha sonra ise Facetime ya da WhatsApp üzerinden görüştüklerini söyledi.

"PARAYI TESLİM ETTİM"

Böcek, görüşmeden yaklaşık 10 gün sonra Ankara’ya gittiğini belirterek, CHP Genel Merkezi’nde ismini ve görevini bilmediği bir kişiye para teslim ettiğini anlattı. Böcek ifadesinde, söz konusu kişinin Veli Ağbaba’yı aradığını, Ağbaba’nın da paranın o kişiye verilmesini söylediğini öne sürdü.

"1 MİLYON EURO..."

İfadesinde babasının kendisine daha önce “Genel merkezin maddi destek talepleri olabilir, yardımcı ol” dediğini aktaran Böcek, seçim döneminde Veli Ağbaba’nın kendisinden otobüs alınmasını istediğini ifade etti. Daha sonra otobüsün alındığının söylendiğini belirten Böcek, Ağbaba’nın kendisinden 1 milyon Euro yardım talep ettiğini iddia etti.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN BİLGİSİ DAHİLİNDE..."

Paranın neden istendiğini sorduğunu söyleyen Böcek, kendisine “Özgür Özel’in talimatı olduğu, adaylık ücreti gibi düşünmesi gerektiğinin” söylendiğini ileri sürdü.

Öte yandan Böcek, Rıdvan Güzel’in ortaklıktan ayrıldığını bildiğini ancak sebebini bilmediğini ifade ederek, söz konusu iddialarla ilgisinin olmadığını savundu. Böcek, “Kendisinden böyle bir para almadım. İsnadı kabul etmiyorum” dedİ

İfadenin tamamı şu şekilde:

"Veli Ağababa ile bir proje lansmanında karşılaştım. Onun dışında yüz yüze görüşmedim. Ama sonra hatırladığım kadarıyla facetıme ya da whatsapp üzerinden görüştük. Bu görüşmeden yaklaşık 10 gün sonra Ankara'ya gittim. Genel Merkezde ismini bilmediğim birisine parayı teslim ettim. Bu kişi Veli Ağbaba'yı aradı. Ağbaba parayı o kişiye teslim etmemi söyledi. Bu kişinin adını görevini bilmiyorum. Parayı teslim ettim.

Babam daha önce "genel merkezin maddi destek talepleri olabilir, yardımcı ol" demişti. Veli Ağababa seçim döneminde kullanmak için bir otobüs almamı istemişti. Sonra bu otobüsü aldıklarını söyledi. Benden 1 milyon Euro yardımda bulunmamı istedi. Paranın ne için istendiğini sordum, bana Özgür Özel'in talimatı olduğunu, adaylık ücreti gibi düşün dedi. Bunun dışında benden talepleri olmadı. Babamdan talepleri olup olmadığını bilmiyorum.

Rıdvan Güzel'in ortaklıktan ayrıldığını biliyorum. Ancak ortaklığını bitirme sebebini bilmiyorum. Bahsi geçen iddialar ile alakam yoktur. Kendisinden böyle bir para almadım. İsnadı kabul etmiyorum. "