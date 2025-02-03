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  4. Göksel Gümüşdağ’a hakaret etmişti! Fırat Develioğlu gözaltına alındı

Göksel Gümüşdağ’a hakaret etmişti! Fırat Develioğlu gözaltına alındı

03.02.2025 23:08
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Fırat Develioğlu hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kazakistan’dan dönen Develioğlu İstanbul Havalimanında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Göksel Gümüşdağ’a hakaret etmişti! Fırat Develioğlu gözaltına alındı

Süper Lig'de oynanan Başakşehir-Galatasaray maçı öncesi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Fırat Develioğlu'yla ilgili Gümüşdağ suç duyurusunda bulunmuştu.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adresine giden emniyet güçleri Develioğlu'nu bulamayınca savcılık yakalama kararı çıkardı. Kazakistan'dan İstanbul'a gelen Fırat Develioğlu havalimanında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Göksel Gümüşdağ
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