Gökyüzü artık Türk polisinin görev sahası! İstanbul Emniyeti'nde Drone’larla suça karşı yeni dönem

İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen “Emniyet Hizmetlerinde Drone Teknolojilerinin Kullanımı” konulu eğitimde, polis ekipleri gözetleme, trafik denetimi, arama-kurtarma ve kalabalık kontrolü gibi alanlarda drone kullanımına yönelik yeni eğitimler aldı.

Eğitim kapsamında, olası olaylara anlık müdahale, riskli bölgelerin önceden tespiti ve geniş alanların hızlı taranması gibi konularda personelin bilgi ve teknik kapasitesi artırıldı. Bu sayede, İstanbul genelinde güvenlik olaylarına daha hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmesi hedefleniyor.

SELAMİ YILDIZ: "TEKNOLOJİNİN İMKANLARIYLA SUÇLA MÜCADELEDE AVANTAJ KAZANDIK"

Söz konusu eğitim programında bir konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak artık suçla mücadelede klasik yöntemler değil, teknolojinin bütün imkanlarını kullanmak durumundayız. Türkiye son yıllarda malumunuz İHA-SİHA teknolojilerinde öncü bir ülke rolü üstlendi. SİHA ve İHA teknolojileri sadece savunma sanayisinde değil, İHA tekonolojilerini artık emniyet, asayiş, afet gibi durumlarda da kullanmaya başladık. Biz artık kuş bakışıyla, teknolojinin imkanlarıyla suçla mücadelede önemli bir avantaj kazanmış olduk." ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİYLE GÜÇLENEN GÜVENLİK

Son dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü, yapay zekâ destekli güvenlik kameraları, plaka tanıma sistemleri ve drone denetimleriyle birlikte dijital güvenlik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Uzmanlar, drone teknolojisinin özellikle kalabalık etkinliklerde güvenlik sağlama ve trafik akışını yönetme gibi konularda önemli bir katkı sunduğunu belirtiyor.

İstanbul Emniyeti’nin yeni adımı, Türkiye’de polis teşkilatının teknolojiyle daha entegre hale geldiğinin ve dijital güvenlik vizyonunun hızla geliştiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.