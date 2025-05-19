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Gökyüzünde adrenalin dolu anlar: Çanakkale türküsünü söyledi

Kocaeli'de gençlere yönelik düzenlenen etkinlikte Bungee jumping adrenalini adeta tavan yaptırdı. Bir gencin gökyüzünden süzülürken Çanakkale türküsünü söylemesi aksiyon kamerasına an be an yansıdı.

Gökyüzünde adrenalin dolu anlar: Çanakkale türküsünü söyledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Milli İrade Meydanı'nda gençlere yönelik 'EnFest' etkinliği düzendi. Etkinlik alanında futbol, basketbol, voleybol, futsal, ayak tenisi gibi branşlarda gençler hem yarıştı hem eğlendi. Teknolojik çalışmaların sergilendiği stantlar da gençlerden yoğun ilgi gördü.

Bungee Jumping adrenalini tavan yaptırdı

Etkinlikte Bungee jumping deneyimi de sunuldu. Ekip, adrenalin tutkunlarına, 72 metre yükseklikten atlama fırsatı sundu. Bir gencin atladığı anda yaşadıkları aksiyon kamerası tarafından an be an kaydedildi. Adrenalini tavan yapan genç gökyüzünde Çanakkale Türküsü söyledi. 20 yıldır bungee jumping sporuyla ilgilendiklerini aktaran eğitmen Murat Yıldırımer, "Nereye çağrılmışsak oraya gidiyoruz. Burada öğrenciler ücretsiz atlayış yapabiliyor. Çok ciddi bir yoğunluk var. Şu an 72 metreden atlıyoruz, yani Boğaz Köprüsü yüksekliğini geçmiş durumdayız. Önce güvenlik, sonra eğlence diyoruz. İnsanlara zarar vermeden, maksimum adrenalin yaşatmak önceliğimiz" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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