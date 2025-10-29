Gökyüzünü kaplayan sis, kartpostallık manzara oluşturdu

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Beyyurdu Köyü’nde etkili olan yoğun sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Köyü kaplayan sis tabakası, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti.

Sisle birlikte ağaçların ve evlerin siluetleri adeta bir tabloyu andırırken, bölge sakinleri bu manzaranın her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti. Köylüler, özellikle sonbahar aylarında sabah saatlerinde oluşan sisin köyün doğal dokusuna mistik bir hava kattığını söyledi.

Beyyurdu Köyünde yaşayan Mehmet Bolat "Köyümüz sonbahar itibariyle bütün güzelliklerini yansıtıyor. Köyde çiftçilik ve hayvancılık yapıyoruz. Köyümüz bazen sisli bazen de dumanlı. Sonbaharın güzelliklerini yöremize gösteriyor. Sis manzarasını izliyoruz. Köyümüz yüksek rakımlı olduğu için yazı kışı birlikte yaşıyoruz. Bir taraftan güneş vuruyor diğer taraftan sis oluyor. Burada yaşamaktan dolayı mutluyum" dedi.

Kaynak: İHA