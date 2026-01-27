HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Göl ve göletlerde balıklandırma çalışması

Afyonkarahisar’da 13 ilçede 39 göl ve gölete 798 bin sazan balığı yavrusu bırakılarak balıklandırma çalışması yapıldı.

Göl ve göletlerde balıklandırma çalışması

erçekleştirilen çalışmayla ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Su kaynaklarında azalan balık stoklarının artırılması ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Afyonkarahisar genelinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince detaylı balıklandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Göl ve göletlerde balıklandırma çalışması 1

İlimizde su kaynaklarında azalan balık stoklarının takviyesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen 2025 Su Kaynaklarının Balıklandırılması Programı çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilerek ilimize tahsis edilen 798 bin adet sazan yavrusu, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak koordinesinde tarım müdürlüğü yetkililerince 13 ilçede bulunan toplam 39 göl ve gölete bırakılarak balıklandırma çalışması gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Ankara! Eski eşini ağır yaraladı, kayınvalidesini öldürdü! Aynı silahla intihar ettiYer: Ankara! Eski eşini ağır yaraladı, kayınvalidesini öldürdü! Aynı silahla intihar etti
Yalova’da trafik levhaları sadeleştirildiYalova’da trafik levhaları sadeleştirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.