Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı

Gölbaşı ilçesi Adıyaman Bulvarı istikametindeki rampalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çok sayıda araç yolda kalırken, bazı sürücüler ise ters yöne girerek yollarına devam etmeye çalıştı. Kar yağışı nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, yolda kalan araçlar yüzünden ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri bölgede güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır