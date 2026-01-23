HABER

Gölbaşı’nda kar yağışı etkili oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 2 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte birçok yol ulaşıma kapanırken, açılmayan yollarda araçlar mahsur kaldı. Kar yağışının gece boyunca yağmasıyla birlikte şehir içi ve kırsal bölgelerde ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Özellikle ana yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, uzun süre yollarda beklemek zorunda kaldı. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yoğun kar yağışının gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman
