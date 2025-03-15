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Gölcük köylerinde Ramazan coşkusu: Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz, İbiş’in canlı gösterileri...

15.03.2025 14:15
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Gölcük Belediyesi, Ramazan ayının manevi coşkusunu köylerdeki çocuklara taşımaya devam ediyor. Geleneksel hale gelen Ramazan Ayı Çocuk Şenliği, bu yıl da ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de düzenlenerek çocuklara neşeli ve eğlenceli anlar sunuyor. Etkinliklerde, Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz gibi geleneksel figürlerin canlı gösterileri, çocuk eğlenceleri, maskotlar ve çeşitli ikramlarla miniklere unutulmaz bir Ramazan deneyimi yaşatılıyor.

Gölcük köylerinde Ramazan coşkusu: Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz, İbiş’in canlı gösterileri...

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Ramazan Ayı Çocuk Şenliği, ilçe merkezindeki mahallelerin yanında kırsal mahalle statüsündeki köylerde de çocuklarla bir araya geliyor.

NASRETTİN HOCA,HACİVAT VE KARAGÖZ DE ETKİNLİKLERDE

Çocukların yoğun ilgisi altında devam eden etkinliklerde geleneksel Ramazan eğlencelerinden olan; Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca ile İbiş’in canlı gösterileri, çocuk eğlenceleri, maskotlar ve çeşitli ikramlar ile çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor.

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PANAYIR ALANI TAŞINDI

Daha önce Panayır ve Hasaneyn’de Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara aşılayan şenliklerde eğlence son olarak Mamuriye ve İrşadiye Mahallesi’ne taşındı.

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Program dahilinde ilçeyi gezmeye devam eden şenlikler ile Ramazan ayı hakkında çocuklara manevi değerler öğretilirken, interaktif eğlenceler ile de hoşça vakit geçirmeleri sağlanıyor.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gölcük Ramazan etkinlik ramazan ayı
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