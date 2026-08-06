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Gölde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde dün yüzmek için girdiği gölde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Gölde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzmek için İkizgöller’e giren Ali K. (48) suyun içinde gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sahil güvenlik, jandarma, polis dalgıç, AFAD ve Kapaklı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Sabahın ilk saatlerine kadar süren arama çalışmalarının bugün de devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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