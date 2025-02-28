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  4. Göle eksi 32,1 derece ile rekor kırdı! Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu

Göle eksi 32,1 derece ile rekor kırdı! Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu

28.02.2025 10:02
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28.02.2025 10:02
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Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan buz kesti. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32,1 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Kent'te kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece eksi 32,1 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 25, Çıldır'da eksi 25, Posof'ta eksi 16, Damal'da eksi 25 ve Hanak'ta eksi 25 dereceyi gösterdi.

Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kar yağışının ardından soğukların etkili olduğunu söyleyen Ufuk Ürker, "Kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu. Sabah saatlerinde termometreler eksi 28 dereceyi gösteriyordu. Ağaçlar kırağı tuttu ve çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ama bu coğrafyada yaşamaya alışığız. Önceden böyle değildi. İklim değişti artık" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Göle
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