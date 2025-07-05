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Gönen’de saman yüklü traktör devrildi yol ulaşıma kapandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu yol bir süre ulaşıma kapandı. Kazada yaralanan olmazken, yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Gönen’de saman yüklü traktör devrildi yol ulaşıma kapandı

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Taştepe Mahallesi mevkisinde, 17 AGE 894 plakalı saman yüklü traktörüyle Gönen istikametine seyir halinde olan M.A. (27), ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yol üzerinde yan yatarak devrildi.

KAZA SEBEBİYLE YOL ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle yol, traktör ve yola saçılan saman balyaları sebebiyle geçici olarak ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir traktör kaza
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