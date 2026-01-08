HABER

Gönen-Denizkent yolunda kamyon devrildi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Gönen-Denizkent yolu Ulukır mevkiinde yem yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gönen-Denizkent yolu Ulukır mevkiinde sabah saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki yem yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon ve yola saçılan yem torbaları nedeniyle bölgede yol açma ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sırasında trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gönen-Denizkent yolunda kamyon devrildi 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

