Gönen’de trafik kazasında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir’in Gönen ilçesi Gebeçınar kırsal mahallesi karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşın sıkıştığı yerden çıkarılması için yoğun çaba sarf etti.
07.11.2025 17:19
+
Yorum Yap
+
Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak emniyet ekiplerince inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum