Gönen’de trafik kazasında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir’in Gönen ilçesi Gebeçınar kırsal mahallesi karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşın sıkıştığı yerden çıkarılması için yoğun çaba sarf etti.

Gönen’de trafik kazasında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak emniyet ekiplerince inceleme başlatıldı.

Gönen’de trafik kazasında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı 1

Gönen’de trafik kazasında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı 2Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

kaza
En Çok Aranan Haberler

