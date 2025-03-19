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Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 350 çocuğa bayram sevinci yaşattı...

19.03.2025 10:58
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Erzincan'da gönüllü gençler, Ramazan Bayramı öncesi 350 çocuğa bayramlık giyecek ve ayakkabı hediye ederek onların yüzlerini güldürdü. 13 yıldır iyilik hareketini sürdüren Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2012 yılında 8 gönüllü tarafından kuruldu ve her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklara bayram sevinci yaşatmak için kolları sıvadı.

Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 350 çocuğa bayram sevinci yaşattı...

Erzincan'da gönüllü gençler, 350 çocuğa bayramlık giyecek ve ayakkabı hediye etti. İyilik hareketini 13 yıldan beri sürdüren gençler, Ramazan Bayramı'na kadar bin çocuğu sevindirmeyi hedefliyor.

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Kentte 2012 yılında 8 gönüllü tarafından kurulan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, her yıl yaptıkları gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesi çocukları sevindirdi.

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Kayıtlı 100 üyenin yanı sıra 500 de gönüllü çalışanı bulunan dernek, yıl içerisinde düzenledikleri kampanyalardan elde ettikleri gelirleri biriktirdi.

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BAYRAMLIK ALMANIN SEVİNCİ

Dernek üyesi gençler, daha önce isimlerini tespit ettikleri çocukları mağazalara götürüp bayramlık kıyafet ve ayakkabılarını aldı. Gittikleri mağazalarda kıyafet ve ayakkabılarını seçen çocuklar, bayramlık almanın mutluluğunu yaşadı.

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"ÇOCUKLARI MUTLU ETMEYE ÇABALIYORUZ"

Dernek olarak Ramazan Bayramı öncesi 350 çocuğa bayramlık kıyafet aldıklarını belirten yönetim kurulu üyesi Yunus Torunlar, "13 yıl önce çıktığımız bu yolda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde çocukları mutlu etmeye çabalıyoruz. Bu hayırseverlerimizin yardımlarıyla oluyor. Her ramazan ayı içerisinde bin çocuktan aşağı düşmemeye çalıştık. Yardımseverlerin destekleriyle bize inanan bize gönül verenlerin destekleri ile bazı yıllarda 1500- 2 bin çocuğa ulaştık. Bu yıl da hedefimiz bin çocuk. Şu ana kadar 350 çocuk giydirdik. Devam ediyoruz giydirmeye. 13 yıldır giydirdiğimiz çocukların yüzlerindeki mutluluk bizi bu işlere daha çok yöneltti" diye konuştu.Şanlıurfa'dan üniversiteye okumaya geldiğini ifade eden Fatma Ayçiçek, "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği okuyorum. Ben de gönüllü bir dernek üyesiyim. Burada çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu edebilmek ve onların yüzünü güldürebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu yolda bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz. İyiliğe gönüllüyüz" şeklinde konuştu.

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(DHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan bağış dernek iyilik ramazan ayı
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