Google Çeviri'ye rakip geldi: OpenAI, "ChatGPT Translate"i sessizce kullanıma açtı!

Son dönemde yapay zekâ destekli sohbet botları dil bariyerini aşma konusunda bambaşka özellikler sunuyor. Hal böyle olunca artık kullanıcılar da sadece “doğru kelime”yi değil; metnin tonunu, hedef kitleye uygunluğunu ve bağlamını da aynı anda yönetmek istemeye başladı. İşte bu noktada OpenAI, klasik çeviri kutusu deneyimini üretken yapay zekâ ile birleştiren yeni bir aracı sahneye çıkardı: ChatGPT Translate.

GOOGLE ÇEVİRİ'YE RAKİP: CHATGPT TRANSLATE KULLANIMA SUNULDU

OpenAI, ChatGPT Translate adlı yeni bir çeviri aracını sessizce kullanıma sundu. Sohbet robotu halihazırda çeviriler için kullanılabiliyor olsa da, bu bağımsız araç Google Çeviri'ye (Google Translate) doğrudan bir rakip olarak konumlandırılıyor.

Google Çeviri kullanıcılarına çok tanıdık gelecek bir görünüme sahip olan araç; biri giriş diğeri çıkış için olmak üzere iki metin kutusu, otomatik dil algılama ve 50'den fazla dile ve dilden çeviri desteği sunuluyor.

Ancak ChatGPT Translate'in asıl farkı çevirinin kendisi değil; çeviri göründükten sonra yapabilecekleriniz.

SADECE ÇEVİRİ YAPMAKLA KALMIYOR

Arayüzün alt kısmında kullanıcılara, çevrilen metni yeniden şekillendirmelerini sağlayan birkaç tek dokunuşluk istem (prompt) seçeneği sunuluyor. Android Authority'de yer alan habere göre; bunlar arasında çeviriyi daha akıcı hale getirme, iş resmiyeti tonunda yeniden yazma, bir çocuk için basitleştirme veya akademik bir kitleye göre uyarlama gibi istemler yer alıyor. Bunlardan herhangi birinin seçilmesi, kullanıcıları anında tam olarak oluşturulmuş bir istemle ana ChatGPT arayüzüne yönlendiriyor ve üretken yapay zeka kullanarak daha derin kişiselleştirmeye olanak tanıyor.

Bu yaklaşımla ChatGPT Translate, sadece bir dilden diğerine çeviri yapmak yerine, kullanıcıların bağlam, ton ve hedef kitle hakkında düşünmelerine olanak tanıyor.

GOOGLE DA DURMUYOR

Öte yandan Google da geçen ay; deyimler, argo ve yerel ifadeler gibi nüanslı ifadelerin daha iyi ele alınması da dahil olmak üzere Gemini destekli büyük çeviri yükseltmeleri duyurmuştu. Google ayrıca kulaklık kullanarak canlı konuşmadan konuşmaya (speech-to-speech) çeviri için bir beta deneyiminin yanı sıra öğrenme ve beceri geliştirmeyi amaçlayan yeni dilleri de tanıtmıştı.