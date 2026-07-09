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Google'da Erling Haaland araması yapanları bir sürpriz bekliyor!

Google, Erling Haaland'ın arama sonuçlarına Norveçli Vikinglerin davul ritmiyle kürek çektiği gizli bir animasyon ekledi. Sürpriz özellik hem web sitesinde hem mobil uygulamada çalışıyor.

Google'da Erling Haaland araması yapanları bir sürpriz bekliyor!
Enes Çırtlık

Google'ın arama motoruna şu anda "Erling Haaland" yazanlar, haberler ve istatistiklerin yanında beklenmedik bir görüntüyle karşılaşıyor: Davul ritmi eşliğinde tekneyle kürek çeken Norveçli Vikinglerden oluşan mini bir animasyon.

Kaynak habere göre bu "Easter egg" (sürpriz yumurta), Haaland'ın Norveç köklerine yapılmış küçük ama zekice bir gönderme ve keşfeden hayranlar tarafından internette hızla paylaşılıyor.

ANİMASYON NASIL ÇALIŞIYOR?

Animasyon, Haaland'ın adı Google'ın arama çubuğuna yazıldığında otomatik olarak oynuyor. Ekranda bir grup Viking savaşçısı beliriyor ve davul ritmine uyarak kürek çekiyor. Sahneyi yeniden izlemek isteyenler için de bir çözüm var: Animasyonun üzerinde beliren parti simgesine tıklandığında, sahne baştan oynatılıyor.

Google da Erling Haaland araması yapanları bir sürpriz bekliyor! 1

Özellik hem Google'ın web sitesinde hem de mobil uygulamasında çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Google Viking Norveç Erling Haaland davul
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