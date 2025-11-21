Google'dan AirDrop sürprizi! (Hem iOS hem Android kullananlar buna bayılacak)

AirDrop uzun yıllardır sadece Apple ekosistemi içerisinde kullanılan özelliklerinden biri olarak görülüyordu. Android kullanıcılarının bu deneyime resmi bir şekilde erişmesi neredeyse imkânsızdı. Ancak Google'dan bu dengeleri değiştirecek sürpriz bir hamle geldi.

ANDROID'TEN IOS'A AIRDROP İLE DOSYA PAYLAŞIMI!

Google'ın duyurusuna göre, Pixel 10 sahipleri artık AirDrop üzerinden Apple cihazlarına dosya gönderip alabiliyor.

Google, özelliğin iPhone, iPad ve macOS cihazlarıyla çalıştığını ve tüm Pixel 10 serisi için geçerli olduğunu söyledi. The Verge'de yer alan habere göre, özellik şimdilik yalnızca Google’ın en yeni telefonlarıyla sınırlı olsa da Google sözcüsü Alex Moriconi, “Bu yeni deneyimi önce Pixel 10’a getiriyoruz, ardından diğer cihazlara genişleteceğiz” dedi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Bir Pixel 10 telefondan AirDrop üzerinden dosya göndermek için Apple cihazı sahibinin ayarlarını değiştirerek cihazını herkes tarafından keşfedilebilir hâle getirmesi gerekiyor. Bu işlem için 10 dakikalık otomatik bir sınır seçeneği de var. Ardından Pixel 10 sahibi cihazı Quick Share üzerinden görebiliyor ve dosyayı gönderebiliyor. Karşı tarafta ise bu istek, kullanıcının onaylayarak aktarımı başlatabileceği sıradan bir AirDrop isteği gibi görünüyor.

Süreç ters yönde de işliyor. Apple cihazından Pixel 10'a dosya göndermek için Pixel 10'un da herkese açık veya alma modunda olması gerekiyor. Ardından Apple cihazı sahibi bir AirDrop aktarımı başlatıyor, Pixel sahibi bunu kabul ediyor ve platformlar arası paylaşım gerçekleşiyor.

APPLE İLE İŞ BİRLİĞİ YOK

Google’a bu özelliğin Apple’ın katılımıyla mı yoksa katılımı olmadan mı geliştirildiği soruldu. Google sözcüsü Moriconi bunun bir iş birliği olmadığını doğruladı.

Dikkat çekici olan şu ki, bu özellik henüz bir Android özelliği değil. Şu anda yalnızca Google’ın kendi telefonlarıyla ve üstelik en yeni jenerasyonla sınırlı. Yine de Android kullanıcıları için oldukça büyük bir haber olarak değerlendiriliyor.