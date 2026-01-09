Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'taki Venezuela operasyonu sonrasında Kolombiya'yı da tehdit etmişti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da bu adıma silahı eline yeniden alacağını ifade eden açıklamasıyla karşılık vermişti.

BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAYACAK

Yaşanan gerilim sonrasıdna Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Petro ile yapacağı görüşmenin iyi sonuçlar vermesini umduğunu belirtti.

Şubatın ilk haftasında Petro'yu Beyaz Saray'da ağırlayacağını belirten Trump, Kolombiya'nın "kokain ve diğer uyuşturucuların ABD'ye girişini engellemesi gerektiğini" kaydetti.

Trump, 7 Ocak'ta Petro ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da bir araya geleceklerini duyurmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise son açıklamalarında, ABD'nin ülkesine yönelik askeri bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti.

