Google'dan ilginç transfer: Cambridge araştırmacısı 'Filozof' olarak işe alındı!

Yapay zeka sistemleri her geçen gün yetenek sınırlarını biraz daha zorlarken, dev şirketler rotayı sadece mühendislere değil; etik, sinirbilim ve felsefe alanındaki akademisyenlere de çeviriyor. Bunun en çarpıcı ve somut adımı ise Google DeepMind cephesinden geldi.

GOOGLE 'FİLOZOF' İŞE ALDI

NDTV'de yer alan habere göre, Google DeepMind, makine bilinci ve Yapay Genel Zeka (AGI) hazırlıkları gibi kritik konular üzerinde çalışması için Cambridge Üniversitesi araştırmacılarından Henry Shevlin'i kadrosuna kattı. İşin şaşırtıcı kısmı ise Shevlin'in şirketteki unvanı oldu: Filozof!

Aynı zamanda bir bilişsel bilimci ve yapay zeka etiği araştırmacısı olan Shevlin, bu atamayı LinkedIn üzerinden duyurarak Mayıs ayında yeni görevine başlayacağını açıkladı.

Şirket içinde özellikle makine bilinci, insan-yapay zeka ilişkileri ve AGI'ye hazırlık aşamalarına odaklanacak olan "Filozof", bu rolü "kariyeri boyunca düşündüğü sorular üzerinde, artık dünyanın en güçlü yapay zekâ laboratuvarlarından birinde çalışma fırsatı" olarak tanımlıyor.

İKİ GÖREVE DE YARI ZAMANLI DEVAM EDECEK

Shevlin, felsefe ve yapay zekanın kesiştiği noktada son derece tecrübeli bir isim. Bugüne kadar Cambridge Üniversitesi'ndeki Leverhulme Zekanın Geleceği Merkezi'nde (Leverhulme Centre for the Future of Intelligence) Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve Yapay Zeka Etiği ve Toplumu üzerine yeni bir yüksek lisans programının eş liderliğini yürüten araştırmacı, bu iki görevine de yarı zamanlı olarak devam edeceğini doğruladı. Kariyeri boyunca aldığı desteklere minnettar olduğunu belirten Shevlin, ufukta kendisini bekleyen bu zorlu yolculuk için son derece heyecanlı.

ANTHROPIC DE YAPMIŞTI

Aslında Shevlin'in bu çarpıcı transferi, tekil bir olaydan ziyade yapay zeka endüstrisindeki çok daha geniş çaplı bir zihniyet değişiminin yansıması. Hatırlayacağınız üzere, popüler asistan Claude'un arkasındaki yapay zeka şirketi Anthropic de filozof Amanda Askell'i işe almıştı. Askell, Claude'un kişiliğini ve etik davranışlarını şekillendirmesine yardımcı olması için ekibe katılmıştı.