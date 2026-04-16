HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Google'dan ilginç transfer: Cambridge araştırmacısı 'Filozof' olarak işe alındı!

Google DeepMind, makine bilinci ve Yapay Genel Zeka'ya (AGI) hazırlık konularında çalışmak üzere Cambridge araştırmacısı Henry Shevlin'i "Filozof" unvanıyla işe aldı. Daha önce Claude'un geliştiricisi Anthropic de filozof Amanda Askell'i işe almıştı. Bu durum, şirketlerin Yapay Genel Zeka (AGI) eşiğine ne kadar ciddi hazırlandığını gözler önüne seriyor.

Google'dan ilginç transfer: Cambridge araştırmacısı 'Filozof' olarak işe alındı!
Enes Çırtlık

Yapay zeka sistemleri her geçen gün yetenek sınırlarını biraz daha zorlarken, dev şirketler rotayı sadece mühendislere değil; etik, sinirbilim ve felsefe alanındaki akademisyenlere de çeviriyor. Bunun en çarpıcı ve somut adımı ise Google DeepMind cephesinden geldi.

GOOGLE 'FİLOZOF' İŞE ALDI

NDTV'de yer alan habere göre, Google DeepMind, makine bilinci ve Yapay Genel Zeka (AGI) hazırlıkları gibi kritik konular üzerinde çalışması için Cambridge Üniversitesi araştırmacılarından Henry Shevlin'i kadrosuna kattı. İşin şaşırtıcı kısmı ise Shevlin'in şirketteki unvanı oldu: Filozof!

Aynı zamanda bir bilişsel bilimci ve yapay zeka etiği araştırmacısı olan Shevlin, bu atamayı LinkedIn üzerinden duyurarak Mayıs ayında yeni görevine başlayacağını açıkladı.

Google dan ilginç transfer: Cambridge araştırmacısı Filozof olarak işe alındı! 1

Şirket içinde özellikle makine bilinci, insan-yapay zeka ilişkileri ve AGI'ye hazırlık aşamalarına odaklanacak olan "Filozof", bu rolü "kariyeri boyunca düşündüğü sorular üzerinde, artık dünyanın en güçlü yapay zekâ laboratuvarlarından birinde çalışma fırsatı" olarak tanımlıyor.

İKİ GÖREVE DE YARI ZAMANLI DEVAM EDECEK

Shevlin, felsefe ve yapay zekanın kesiştiği noktada son derece tecrübeli bir isim. Bugüne kadar Cambridge Üniversitesi'ndeki Leverhulme Zekanın Geleceği Merkezi'nde (Leverhulme Centre for the Future of Intelligence) Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve Yapay Zeka Etiği ve Toplumu üzerine yeni bir yüksek lisans programının eş liderliğini yürüten araştırmacı, bu iki görevine de yarı zamanlı olarak devam edeceğini doğruladı. Kariyeri boyunca aldığı desteklere minnettar olduğunu belirten Shevlin, ufukta kendisini bekleyen bu zorlu yolculuk için son derece heyecanlı.

ANTHROPIC DE YAPMIŞTI

Aslında Shevlin'in bu çarpıcı transferi, tekil bir olaydan ziyade yapay zeka endüstrisindeki çok daha geniş çaplı bir zihniyet değişiminin yansıması. Hatırlayacağınız üzere, popüler asistan Claude'un arkasındaki yapay zeka şirketi Anthropic de filozof Amanda Askell'i işe almıştı. Askell, Claude'un kişiliğini ve etik davranışlarını şekillendirmesine yardımcı olması için ekibe katılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka Filozof
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.