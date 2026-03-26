Google'dan müzik dünyasını sarsacak hamle! Artık herkes şarkı yapabilecek

Google, 3 dakikaya kadar tam uzunlukta şarkılar üretebilen yeni yapay zeka müzik modeli Lyria 3 Pro'yu tanıttı. Ücretli Gemini kullanıcılarına sunulan araç; şarkı girişleri, nakaratlar ve köprüler gibi spesifik yapıların komutlarla oluşturulmasına imkan tanıyor.

Google'dan müzik dünyasını sarsacak hamle! Artık herkes şarkı yapabilecek
Enes Çırtlık

Üretken yapay zeka rüzgarı metin ve görsellerden sonra müzik endüstrisini de etkilemeye devam ediyor. Teknoloji devi Google da bu kapsamda geliştirdiği ve geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü müzik üretim aracına büyük bir güncelleme getirdi.

LYRIA 3 PRO: ARTIK 3 DAKİKALIK ŞARKILAR YAPILABİLECEK

Engadget'te yer alan habere göre Google, komutlara dayalı olarak şarkılar üreten yapay zeka modelinin güncellenmiş versiyonu olan Lyria 3 Pro'yu tanıttı. Buradaki en büyük gelişme, 30 saniye olan sınırının aşılarak tam 3 dakikalık şarkılar yapılabilmesi oldu.

Araç ayrıca çok daha fazla özelleştirme seçeneğini de beraberinde getiriyor. Kullanıcılar artık modelden bir şarkı içindeki girişler (intro), kıtalar (verse), nakaratlar (chorus) ve köprüler (bridge) gibi belirli öğeleri oluşturmasını isteyebiliyor. Google, önceki modele kıyasla "Lyria 3 Pro'nun müzikal kompozisyonu daha iyi anladığını" ve "farklı stilleri denemek veya karmaşık geçişlere sahip şarkılar üretmek için harika olduğunu" belirtiyor.

Google dan müzik dünyasını sarsacak hamle! Artık herkes şarkı yapabilecek 1

ÜCRETLİ KULLANICILARA VE GELİŞTİRİCİLERE AÇILDI

Lyria 3 Pro halihazırda ücretli Gemini kullanıcıları ve Vertex AI üzerindeki kurumsal müşteriler için kullanıma sunulmuş durumda. Ek olarak, geliştiriciler araca Gemini API ve Google AI Studio aracılığıyla erişebiliyor. Şirket ayrıca bu modeli yapay zeka tabanlı video oluşturma platformu olan Google Vids'e de entegre ediyor.

TELİF HAKLARI VE GİZLİ FİLİGRAN

Google, bu modeli tasarlarken ve eğitirken "sorumluluğun temel alındığını", bu nedenle yalnızca şirketin gerçek haklarına sahip olduğu materyallerin kullanıldığını söylüyor. Ek olarak, tüm Lyria 3 Pro çıktılarına yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği tanımlamak için bir tür dijital filigran olan SynthID yerleştiriliyor.

