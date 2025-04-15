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Google’dan öğretmenlere destek! Yapay zeka eğitimde olacak mı? Sınav soruları artık bir tıkla hazır olabilir!

Google, eğitim dünyasında çok konuşulacak bir yenilikle karşımızda. Yapay zekası Gemini’dan güç alan yeni özelliğiyle Google, öğretmenlerin sınav sorusu hazırlama sürecini adeta yeniden tanımlıyor. Google Classroom platformuna entegre edilen bu özellik, eğitimcileri sevindirecek mi? İşte bu gelişmenin detayları haberimizde…

Google’dan öğretmenlere destek! Yapay zeka eğitimde olacak mı? Sınav soruları artık bir tıkla hazır olabilir!
Sedef Karatay

Google’ın eğitim odaklı platformu Google Classroom, artık öğretmenlerin en büyük yardımcısı olmaya aday. Gemini yapay zekasıyla güçlendirilen yeni özellik, sınav sorusu hazırlama sürecini inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Öğretmenler, bir metin parçasını ya da Google Drive’daki bir dosyayı sisteme yükleyerek birkaç dakika içinde sınav soruları oluşturabiliyor. Üstelik bu sorular, Google Dokümanlar veya Google Formlar’a otomatik olarak aktarılabiliyor. Bu sayede, hem zaman tasarrufu sağlanıyor hem de soruların düzeni ve erişilebilirliği artıyor.

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KULLANIMI NASIL OLACAK?

Yeni özelliğin kullanımı son derece basit. Öğretmenlerin yapması gereken tek şey, bir metin ya da dosya yüklemek ve soruların hazırlanmasını talep etmek. Gemini, içeriği analiz ederek farklı zorluk seviyelerinde, çoktan seçmeli, açık uçlu veya karma formatta sorular üretebiliyor. Örneğin, bir tarih dersi için bir makale yüklendiğinde, yapay zeka olayların kronolojisini, önemli kişilikleri veya kavramları kapsayan sorular hazırlayabildiği iddia ediliyor.

KİMLER KULLANABİLECEK? TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Google’ın açıklamasına göre, bu özellik şimdilik Gemini Education veya Gemini Education Premium aboneliğine sahip Google Workspace for Education kullanıcıları için erişilebilir durumda. Türkiye’de de bu hizmet aktif, ancak kaç okulun bu özelliği kullandığına dair net bir veri bulunmuyor. Eğitim kurumlarının bu tür yeniliklere adaptasyonu, genellikle bütçe ve teknolojik altyapıya bağlı olarak değişiyor.

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EĞİTİMDE YAPAY ZEKANIN GELECEĞİ

Google’ın bu adımı, yapay zekanın eğitimde nasıl bir dönüştürücü güce sahip olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sınav sorusu hazırlama özelliği, sadece bir başlangıç olabilir. İlerleyen dönemde, yapay zekanın kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri, otomatik değerlendirme sistemleri veya öğrenci performans analizleri gibi alanlarda daha fazla rol alacağı iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Google yapay zeka Sınav soruları
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