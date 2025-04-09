Google’dan skandal hamle: Yapay zeka mühendislerini rakiplerine kaptırmamak için her şeyi yapıyor!

Google’ın yapay zekâ birimi DeepMind’ın Birleşik Krallık’taki genel merkezinde uygulandığı belirtilen bu yöntem, sektörel kaynaklar tarafından doğrulandı. İddialara göre, bazı çalışanlar 6 ay, bazıları ise tam 1 yıl boyunca rakip firmalarda görev almamaları şartıyla maaş almaya devam etti.

Konuya yakın kaynaklar, bu uygulamanın Google’ın en yetkin mühendislerini koruma çabasının bir parçası olduğunu ifade ediyor. Peki, bu durum yasal mı? Bazı uzmanlar bunun sektörde sıkça kullanılan bir taktik olduğunu ve yasalar çerçevesinde olduğunu savunurken, diğerleri ise yapay zekâ alanındaki yoğun rekabetin böyle bir uygulamayı zorunlu kıldığını düşünüyor.

“ÇARESİZ ÇALIŞANLAR” İSYAN EDİYOR

Sektördeki bu durum, uzun süredir konuşuluyormuş gibi görünüyor. Microsoft’un üst düzey yöneticilerinden Nando de Freitas, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, kendisine bu tür anlaşmalardan bunalan “çaresiz” çalışanlardan çok sayıda mesaj geldiğini belirtti. DeepMind ekibiyle bir bağlantısı olmadığını vurgulayan Freitas, yapay zekâ mühendislerine bu tarz sözleşmeleri imzalamaktan kaçınmaları yönünde tavsiyede bulundu. Görünen o ki, yetkin çalışanları rakiplerden uzak tutmak için yapılan bu tür anlaşmalar, çalışanlar üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor.

REKABETİN YENİ BOYUTU: YETENEK AVI

Aslına bakılırsa, benzer stratejiler farklı sektörlerde yıllardır uygulanıyor. Amaç, değerli bir çalışanı belirli bir süre rakip firmalardan uzak tutarak şirketin avantajını korumak. Ancak konu yapay zeka olunca işler daha da karmaşık bir hale geliyor. Şirketler, en iyi yetenekleri bünyelerine katmak için adeta bir yarış içinde. Öte yandan, bu tür sözleşmeler, çalışanların kariyer hamlelerini kısıtlayarak sektördeki hareketliliği zorlaştırıyor.

(WebTekno)