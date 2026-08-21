Google’dan yayıncılar için yeni araç: Sitelere daha fazla trafik getirebilir

Yapay zekânın internet sitelerine yönlenen trafiği azaltmaya devam ettiği bir dönemde Google, bundan olumsuz etkilenen yayıncılar için yeni bir araç duyurdu. Şirket, okuyucuların bir yayıncının internet sitesinde yer alan düğmeye basarak o siteyi "favori kaynak" olarak belirleyebilmesine olanak tanıyor.

Google, yeni ve etkileşimli "Preferred Sources" düğmesinin çevrim içi yayıncılar tarafından doğrudan kendi internet sitelerine eklenebileceğini açıkladı.

TERCİH EDİLEN KAYNAKLAR AI DENEYİMLERİNE DE TAŞINDI

Yeni düğme, Google'ın "Preferred Sources" özelliğini mayıs ayında AI Mode ve AI Overviews dahil olmak üzere yapay zekâ deneyimlerine genişletmesinin ardından geliyor. Seçenek daha önce Top Stories bölümünde kullanılabiliyordu.

Özelliğin amacı, kullanıcıların bir konu hakkında arama yaparken, şirketin yapay zekâ araçlarıyla etkileşime girerken ya da son haberleri okurken bildikleri ve güvendikleri sitelerin bağlantılarını daha kolay bulabilmesini sağlamak.

Şirket, özelliğin mayıs ayındaki kullanıma sunulması itibarıyla internet genelinde kullanıcıların bu yöntemle 345 binden fazla farklı kaynağı seçtiğini açıklamıştı.

Bir siteyi favori yayıncı olarak eklemek isteyen kullanıcılar, Google'ın kaynak tercihleri sayfasına giderek yayıncının adını ya da internet sitesini arayabiliyor.

GOOGLE: TERCİH EDİLEN KAYNAKLAR DAHA FAZLA TRAFİK SAĞLAYABİLİR

Google'a göre bir yayıncının tercih edilen kaynak haline gelmesi, sitesine daha fazla trafik yönlendirebilir. Şirketin daha önce yaptığı çalışmalarda, tercih edilen bir kaynak mevcut olduğunda kullanıcıların o kaynağa tıklama olasılığının iki katına çıktığı görüldü.

Google, yayıncılara sunduğu bu ek araçlarla yapay zekâ destekli arama özelliklerinin hızlı büyümesinin, trafiğe bağımlı işletmeler üzerinde yarattığı zararı hafifletmeye çalışıyor.

DISCOVER AKIŞI DA DOĞAL DİLLE ŞEKİLLENDİRİLEBİLECEK

Google'ın duyurduğu değişiklik yalnızca yayıncılarla sınırlı değil. Şirket, kullanıcıların yakında Google uygulamasındaki Discover akışlarını kendi ifadeleriyle özelleştirebileceğini de açıkladı.

Kullanıcılar bu özellik için akıştaki herhangi bir üç nokta menüsüne dokunacak ve Google'a hangi konuları daha fazla ya da daha az görmek istediklerini doğal dil komutlarıyla anlatabilecek. Böylece Google, Discover akışını kullanıcıların tercihlerine göre gerçek zamanlı olarak iyileştirebilecek.

Google, yapay zekâyla desteklenen ve kullanıcıların içerik önerilerini ayarlamasına imkân tanıyan araçlar geliştiren tek şirket değil. Son aylarda önde gelen çeşitli sosyal medya uygulamaları da insanların kendilerine önerilen içerikleri ince ayar yaparak değiştirebilmesini sağlayan kullanıcı kontrollü algoritmalar kullanıma sundu.

Google ayrıca Android kullanıcılarının Google News uygulamasındaki günlük sesli bilgilendirmelerini de özelleştirebileceğini belirtti. (Kaynak: TechCrunch)