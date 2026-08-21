HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Google’dan yayıncılar için yeni araç: Sitelere daha fazla trafik getirebilir

Google, yapay zekâ destekli arama özelliklerinin internet sitelerinin trafiği üzerindeki etkisi sürerken yayıncıların kendi sitelerine ekleyebileceği yeni "Preferred Sources" düğmesini kullanıma sunuyor. Okurlar bu düğmeyle Google Arama, Discover ve Google Haberler’de daha sık öne çıkarılmasını istedikleri bir yayıncıyı favori kaynak olarak seçebilecek.

Google’dan yayıncılar için yeni araç: Sitelere daha fazla trafik getirebilir
Enes Çırtlık

Yapay zekânın internet sitelerine yönlenen trafiği azaltmaya devam ettiği bir dönemde Google, bundan olumsuz etkilenen yayıncılar için yeni bir araç duyurdu. Şirket, okuyucuların bir yayıncının internet sitesinde yer alan düğmeye basarak o siteyi "favori kaynak" olarak belirleyebilmesine olanak tanıyor.

Google, yeni ve etkileşimli "Preferred Sources" düğmesinin çevrim içi yayıncılar tarafından doğrudan kendi internet sitelerine eklenebileceğini açıkladı.

Google’dan yayıncılar için yeni araç: Sitelere daha fazla trafik getirebilir 1

TERCİH EDİLEN KAYNAKLAR AI DENEYİMLERİNE DE TAŞINDI

Yeni düğme, Google'ın "Preferred Sources" özelliğini mayıs ayında AI Mode ve AI Overviews dahil olmak üzere yapay zekâ deneyimlerine genişletmesinin ardından geliyor. Seçenek daha önce Top Stories bölümünde kullanılabiliyordu.

Özelliğin amacı, kullanıcıların bir konu hakkında arama yaparken, şirketin yapay zekâ araçlarıyla etkileşime girerken ya da son haberleri okurken bildikleri ve güvendikleri sitelerin bağlantılarını daha kolay bulabilmesini sağlamak.

Şirket, özelliğin mayıs ayındaki kullanıma sunulması itibarıyla internet genelinde kullanıcıların bu yöntemle 345 binden fazla farklı kaynağı seçtiğini açıklamıştı.

Bir siteyi favori yayıncı olarak eklemek isteyen kullanıcılar, Google'ın kaynak tercihleri sayfasına giderek yayıncının adını ya da internet sitesini arayabiliyor.

GOOGLE: TERCİH EDİLEN KAYNAKLAR DAHA FAZLA TRAFİK SAĞLAYABİLİR

Google'a göre bir yayıncının tercih edilen kaynak haline gelmesi, sitesine daha fazla trafik yönlendirebilir. Şirketin daha önce yaptığı çalışmalarda, tercih edilen bir kaynak mevcut olduğunda kullanıcıların o kaynağa tıklama olasılığının iki katına çıktığı görüldü.

Google, yayıncılara sunduğu bu ek araçlarla yapay zekâ destekli arama özelliklerinin hızlı büyümesinin, trafiğe bağımlı işletmeler üzerinde yarattığı zararı hafifletmeye çalışıyor.

DISCOVER AKIŞI DA DOĞAL DİLLE ŞEKİLLENDİRİLEBİLECEK

Google'ın duyurduğu değişiklik yalnızca yayıncılarla sınırlı değil. Şirket, kullanıcıların yakında Google uygulamasındaki Discover akışlarını kendi ifadeleriyle özelleştirebileceğini de açıkladı.

Google’dan yayıncılar için yeni araç: Sitelere daha fazla trafik getirebilir 2

Kullanıcılar bu özellik için akıştaki herhangi bir üç nokta menüsüne dokunacak ve Google'a hangi konuları daha fazla ya da daha az görmek istediklerini doğal dil komutlarıyla anlatabilecek. Böylece Google, Discover akışını kullanıcıların tercihlerine göre gerçek zamanlı olarak iyileştirebilecek.

Google, yapay zekâyla desteklenen ve kullanıcıların içerik önerilerini ayarlamasına imkân tanıyan araçlar geliştiren tek şirket değil. Son aylarda önde gelen çeşitli sosyal medya uygulamaları da insanların kendilerine önerilen içerikleri ince ayar yaparak değiştirebilmesini sağlayan kullanıcı kontrollü algoritmalar kullanıma sundu.

Google ayrıca Android kullanıcılarının Google News uygulamasındaki günlük sesli bilgilendirmelerini de özelleştirebileceğini belirtti. (Kaynak: TechCrunch)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 ilde uyuşturucu operasyonu: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi20 ilde uyuşturucu operasyonu: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapalı olacakİstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapalı olacak

Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tatile gitmişti, hayatı kâbusa döndü! Cinayetten tutuklandı

Tatile gitmişti, hayatı kâbusa döndü! Cinayetten tutuklandı

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5'e 3 Türk damgası

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5'e 3 Türk damgası

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı

Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.