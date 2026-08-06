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Google DeepMind yönetiminde görev değişimi: Hassabis ve Kavukçuoğlu’nun yeni rolleri açıklandı

Sundar Pichai, Demis Hassabis’in Alphabet’in baş bilim insanı, Koray Kavukçuoğlu’nun ise DeepMind kıdemli başkan yardımcısı olacağını açıkladı.

Google DeepMind yönetiminde görev değişimi: Hassabis ve Kavukçuoğlu’nun yeni rolleri açıklandı
Enes Çırtlık

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, yapay zekâ birimi Google DeepMind’ın üst düzey liderlik kadrosunda görev değişikliğine gitti.

Google’ın ana şirketi Alphabet’in Üst Yöneticisi Sundar Pichai, X hesabından yaptığı açıklamada Demis Hassabis ve Koray Kavukçuoğlu’nun üstleneceği yeni görevleri duyurdu.

Google DeepMind yönetiminde görev değişimi: Hassabis ve Kavukçuoğlu’nun yeni rolleri açıklandı 1

DEMİS HASSABIS, ALPHABET’İN BAŞ BİLİM İNSANI OLACAK

Pichai’nin açıklamasına göre Google DeepMind’ın kurucularından Demis Hassabis, Google DeepMind’ın yönetim kurulu başkanı ve Alphabet’in baş bilim insanı olarak görev yapacak.

Hassabis, yeni görevlerinin yanı sıra Isomorphic Labs’e liderlik etmeyi de sürdürecek.

Pichai, Hassabis’in yeni görevinde zamanını ve odağını yapay genel zekânın ve bilimsel keşiflerin geleceğini şekillendirmeye ayıracağını belirtti. Bu çalışmanın Alphabet ve insanlık açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Google DeepMind yönetiminde görev değişimi: Hassabis ve Kavukçuoğlu’nun yeni rolleri açıklandı 2
Demis Hassabis

KORAY KAVUKÇUOĞLU’NUN SORUMLULUK ALANLARI AÇIKLANDI

Google DeepMind’ın Teknoloji Direktörü ve Baş Yapay Zekâ Mimarı Koray Kavukçuoğlu ise Google DeepMind’ın kıdemli başkan yardımcılığı görevini üstlenecek.

Kavukçuoğlu; model geliştirme süreçlerinden, öncü yapay zekâ araştırmalarından, Gemini uygulamasından ve geliştirici ekiplerinden sorumlu olacak.

Google DeepMind yönetiminde görev değişimi: Hassabis ve Kavukçuoğlu’nun yeni rolleri açıklandı 3


Koray Kavukçuoğlu

Pichai, Kavukçuoğlu’nun 13 yıldır Google DeepMind’da görev yaptığını ve alanında dünyaca tanınan bir uzman olduğunu belirtti.

Kavukçuoğlu’nun derin öğrenme ekibini kurduğunu, WaveNet ve DQN gibi önemli atılımlara öncülük ettiğini aktaran Pichai, “Google DeepMind emin ellerde.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
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