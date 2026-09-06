Google düğmeye bastı: Android’e 5 yeni özellik birden geliyor

Android kullanıcılarının günlük kullanım deneyimini geliştirecek yeni özellikler eylül ayı güncellemesiyle kullanıcıya sunulacak. Google’ın duyurduğu beş yenilik arasında eşya konumunu hatırlatmadan araç tutmasını azaltmaya erişilebilirlikten mesajlaşmaya kadar farklı alanlara yönelik özellikler bulunuyor.

KAYBOLAN EŞYALARIN YERİNİ GEMİN HATIRLATACAK

Yeni Find Hub özelliğiyle pasaport veya yedek anahtar gibi takip etiketi takılamayan eşyaların bırakıldığı yer kaydedilbilecek. Kullanıcılar konumunu Gemini’ye bildirebilecek. Bununla birlikte isterlerse fotoğrafta eklenebilecek.

Eşyaların konumunun unutulması halinde Gemini’ye soru sorularak ya da Find Hub üzerinden görüntülenerek bulunabilecek.

ARAÇ TUTMASINA KARŞI MONTİON ASİST

Android 17 cihazlara entegre edilen Montion Asist, yolculuk sırasında ekranda aracın hareketi ile senkronize dinamik noktalar gösterecek. Özleştiribilen noktalarla birlikte telefona bakarken oluşabilecek mide bulantısının azaltılması hedefleniyor.

GÖRME ENGELLİ KULLANICILARA GEMİNİ LİVE DESTEĞİ

Gemini Live’a eklenen rehberli görüş özelliği, görme engelli veya az gören kullanıcıların çevrelerine daha kolay algılamasına yardımcı olacak. Sistem, küçük yazılı besin etiketleri veya loş ortamdaki menülerin okunmasındanda kullanılabilecek.

Bununla birlikte, uygulamayı kullanırken eğer kamera doğru noktaya yönlendiriilmezse uygulama, kullanıcıya sesli uyarı yapacak. Yeni özellik Android9 ve üzeri cihazlarda kullanılabilecek.

GOOGLE MESAJLARA DA YENİ ÖZELLİKLER EKLENDİ

Google Mesajlar uygulamasına gelen Keep entegrasyonu ile birlikte kullanıcılar sohbet ekranından ayrılmadan ortak listeler hazırlayarak düzenleyebilecek. Getirilen yeni özellik sayesinde alışveriş ve seyahat gibi ortak planlar mesajlaşma ekranı üzerinden yönetilebilecek