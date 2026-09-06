HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Google düğmeye bastı: Android’e 5 yeni özellik birden geliyor

Google eylül ayı itibarıyla Android kullanıcıları için hayatı kolaylaştırmayı hedefleyen 5 yeni özelliği daha kullanıma sunacak. Yeni özellikler arasında görme engelli kullanıcılara yönelik Gemini Live desteği dikkat çekiyor.

Google düğmeye bastı: Android’e 5 yeni özellik birden geliyor
Sariye Nur Dönmez

Android kullanıcılarının günlük kullanım deneyimini geliştirecek yeni özellikler eylül ayı güncellemesiyle kullanıcıya sunulacak. Google’ın duyurduğu beş yenilik arasında eşya konumunu hatırlatmadan araç tutmasını azaltmaya erişilebilirlikten mesajlaşmaya kadar farklı alanlara yönelik özellikler bulunuyor.

KAYBOLAN EŞYALARIN YERİNİ GEMİN HATIRLATACAK

Yeni Find Hub özelliğiyle pasaport veya yedek anahtar gibi takip etiketi takılamayan eşyaların bırakıldığı yer kaydedilbilecek. Kullanıcılar konumunu Gemini’ye bildirebilecek. Bununla birlikte isterlerse fotoğrafta eklenebilecek.

Eşyaların konumunun unutulması halinde Gemini’ye soru sorularak ya da Find Hub üzerinden görüntülenerek bulunabilecek.

Google düğmeye bastı: Android’e 5 yeni özellik birden geliyor 1

ARAÇ TUTMASINA KARŞI MONTİON ASİST

Android 17 cihazlara entegre edilen Montion Asist, yolculuk sırasında ekranda aracın hareketi ile senkronize dinamik noktalar gösterecek. Özleştiribilen noktalarla birlikte telefona bakarken oluşabilecek mide bulantısının azaltılması hedefleniyor.

Google düğmeye bastı: Android’e 5 yeni özellik birden geliyor 2

GÖRME ENGELLİ KULLANICILARA GEMİNİ LİVE DESTEĞİ

Gemini Live’a eklenen rehberli görüş özelliği, görme engelli veya az gören kullanıcıların çevrelerine daha kolay algılamasına yardımcı olacak. Sistem, küçük yazılı besin etiketleri veya loş ortamdaki menülerin okunmasındanda kullanılabilecek.

Bununla birlikte, uygulamayı kullanırken eğer kamera doğru noktaya yönlendiriilmezse uygulama, kullanıcıya sesli uyarı yapacak. Yeni özellik Android9 ve üzeri cihazlarda kullanılabilecek.

GOOGLE MESAJLARA DA YENİ ÖZELLİKLER EKLENDİ

Google Mesajlar uygulamasına gelen Keep entegrasyonu ile birlikte kullanıcılar sohbet ekranından ayrılmadan ortak listeler hazırlayarak düzenleyebilecek. Getirilen yeni özellik sayesinde alışveriş ve seyahat gibi ortak planlar mesajlaşma ekranı üzerinden yönetilebilecek

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şiddete maruz kalan kadını kurtarmak isterken bıçaklandıŞiddete maruz kalan kadını kurtarmak isterken bıçaklandı
Güngören'de kaldırıma çıkan otomobil yayalara çarptı: 4 yaralıGüngören'de kaldırıma çıkan otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
android yeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.