Google Fotoğraflar'a yapay zeka destekli 'gardırop' özelliği geliyor! Kendi fotoğraflarınızla kombin yapabileceksiniz

Teknoloji devi Google, bulut tabanlı fotoğraf ve video depolama, yedekleme ve paylaşım hizmeti Google Fotoğraflar'a "dijital gardırop" özelliği kullanıma sunmak üzere düğmeye bastı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ "GARDIROP" ÖZELLİĞİ GELİYOR

"Wardrobe" (gardırop) adlı yeni özellik, fotoğraflarınızdaki verileri kullanarak kıyafetleri sanal olarak kombinliyor ve bu kombinleri kaydedip paylaşabilmenizi sağlıyor.



Google geçtiğimiz Nisan ayında yukarıdaki görsel de başta olmak üzere bazı detaylar paylaşmıştı

The Verge'e göre Haziran ayı Android güncellemesinin bir parçası olarak ABD, Hindistan ve Brezilya'da kullanıma sunulacak olan bu özellik, ilk olarak Android'deki AI Pro/Ultra aboneleri ve “diğer seçili kullanıcılar” için kullanılabilir olacak. Abonelik olmadan bu özelliği denemek için ise kullanıcıların kendilerine ait en az 1.000 fotoğrafa sahip olması gerekiyor.