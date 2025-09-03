HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Google Haritalar'da yol tarifi geçmişi nasıl temizlenir? Google Haritalar'da geçmiş silme

Google Haritalar, günlük hayatta en çok kullanılan uygulamalardan biri haline geldi. Gidilen adresleri kaydeden ve kullanıcılara kolaylık sağlayan bu uygulama, aynı zamanda yol tarifi geçmişini de tutar. Ancak zaman zaman bu geçmişi temizlemek ya da gizlilik açısından silmek istenebilir. Peki, Google Haritalar'da yol tarifi geçmişi nasıl temizlenir? Google Haritalar'da geçmiş silme nasıl yapılır?

Google Haritalar'da yol tarifi geçmişi nasıl temizlenir? Google Haritalar'da geçmiş silme
Firdevs Nacar

Google Haritalar üzerinden yapılan aramalar ve alınan yol tarifleri, hesabınıza bağlı olarak kayıt altında tutulur. Bu nedenle kullanıcılar hem gizliliğini korumak hem de daha düzenli bir kullanım sağlamak için geçmişi silme seçeneğine başvurur. Bu işlem mobil cihazlar ve web tarayıcısı üzerinden yapılabilir.

Google Haritalar'da yol tarifi geçmişi nasıl temizlenir?

Google Haritalar, kullanıcıların dünyanın dört bir yanındaki konumları keşfetmesini sağlayan dijital bir harita ve navigasyon hizmetidir. Yol tarifi alma, trafik durumunu görüntüleme, işletmeleri bulma ve çevredeki yerleri keşfetme gibi özellikleriyle günlük yaşamda sıkça tercih edilen bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde yürüyerek, araçla ve toplu taşımayla yolculuklar planlanabilir. Aynı zamanda arama kısmıyla istenilen konumlar araştırılabilir. Bu uygulama da diğer tüm uygulamalar gibi arama geçmişini belleğinde tutar.

Google Haritalar’da yol tarifi geçmişini silmek, özellikle başkalarının telefonunuza erişme ihtimali olduğunda veya özel ziyaretlerinizin kayıtlı kalmasını istemediğinizde oldukça önemlidir. Google, kullanıcı deneyimini geliştirmek için arama yaptığınız yerleri, gittiğiniz adresleri ve yol tarifi aldığınız konumları hesabınıza kaydeder. Bu kayıtlar sayesinde sonraki aramalarınızda öneriler daha hızlı gelir, ancak bu durum her zaman gizlilik açısından istenmeyebilir.

Google Haritalar'da geçmiş silme

Mobil uygulamada geçmiş temizlemek için, önce Google Haritalar’ı açın ve sağ üst köşedeki profil simgesine dokunun. Açılan menüden Ayarlara girin ve Harita Geçmişi seçeneğini bulun. Burada son yaptığınız tüm aramalar ve yol tarifleri listelenir. Tek tek silmek için her kaydın yanındaki çöp kutusu simgesine dokunabilirsiniz.

Tüm geçmişi bir kerede silmek isterseniz Etkinliği yönet veya Etkinlik kontrolleri bölümünden Tümünü sil seçeneğini kullanabilirsiniz. Bunların dışında Otomatik silme özelliğini etkinleştirerek geçmişinizin 3 ay, 18 ay veya 36 ay sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabilirsiniz.

Bilgisayar üzerinden geçmişi sil yapmak isterseniz Google Haritalar web sitesine giriş yapıp sağ üst köşedeki profil simgesinden Google Hesabınıza gidin. Buradan Veriler ve Gizlilik sekmesine geçerek Konum geçmişi veya Harita geçmişi bölümlerine ulaşabilirsiniz. Tıkladığınızda tarihe göre filtreleme yaparak belirli günlere ait kayıtları silebilir veya toplu silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Telefonunuzun konum geçmişini tamamen kapatarak Google’ın gelecekte gittiğiniz yerleri kaydetmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için yine Etkinlik kontrolleri bölümünde Konum geçmişi seçeneğini kapatmanız yeterlidir. Böylece yeni yol tarifleri veya ziyaretler kayıt altına alınmaz. Bu adımlar sayesinde hem gizliliğinizi korumuş hem de Google Haritalar’ı daha kontrollü kullanmış olursunuz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybettiİstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
Bungalovdaki gizli kamera skandalında gelişmeBungalovdaki gizli kamera skandalında gelişme

Anahtar Kelimeler:
Google Google Haritalar Uygulaması harita
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Bakan Yumaklı duyurdu! Kasapta akılalmaz düzenek

Bakan Yumaklı duyurdu! Kasapta akılalmaz düzenek

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti

Sebastian Hoeness Fenerbahçe'yi açıkladı!

Sebastian Hoeness Fenerbahçe'yi açıkladı!

ABD'de tutuklanan Türk bilim insanıyla ilgili yeni gelişme

ABD'de tutuklanan Türk bilim insanıyla ilgili yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.