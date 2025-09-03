Google Haritalar'da yol tarifi geçmişi nasıl temizlenir? Google Haritalar'da geçmiş silme

Google Haritalar üzerinden yapılan aramalar ve alınan yol tarifleri, hesabınıza bağlı olarak kayıt altında tutulur. Bu nedenle kullanıcılar hem gizliliğini korumak hem de daha düzenli bir kullanım sağlamak için geçmişi silme seçeneğine başvurur. Bu işlem mobil cihazlar ve web tarayıcısı üzerinden yapılabilir.

Google Haritalar'da yol tarifi geçmişi nasıl temizlenir?

Google Haritalar, kullanıcıların dünyanın dört bir yanındaki konumları keşfetmesini sağlayan dijital bir harita ve navigasyon hizmetidir. Yol tarifi alma, trafik durumunu görüntüleme, işletmeleri bulma ve çevredeki yerleri keşfetme gibi özellikleriyle günlük yaşamda sıkça tercih edilen bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde yürüyerek, araçla ve toplu taşımayla yolculuklar planlanabilir. Aynı zamanda arama kısmıyla istenilen konumlar araştırılabilir. Bu uygulama da diğer tüm uygulamalar gibi arama geçmişini belleğinde tutar.

Google Haritalar’da yol tarifi geçmişini silmek, özellikle başkalarının telefonunuza erişme ihtimali olduğunda veya özel ziyaretlerinizin kayıtlı kalmasını istemediğinizde oldukça önemlidir. Google, kullanıcı deneyimini geliştirmek için arama yaptığınız yerleri, gittiğiniz adresleri ve yol tarifi aldığınız konumları hesabınıza kaydeder. Bu kayıtlar sayesinde sonraki aramalarınızda öneriler daha hızlı gelir, ancak bu durum her zaman gizlilik açısından istenmeyebilir.

Google Haritalar'da geçmiş silme

Mobil uygulamada geçmiş temizlemek için, önce Google Haritalar’ı açın ve sağ üst köşedeki profil simgesine dokunun. Açılan menüden Ayarlara girin ve Harita Geçmişi seçeneğini bulun. Burada son yaptığınız tüm aramalar ve yol tarifleri listelenir. Tek tek silmek için her kaydın yanındaki çöp kutusu simgesine dokunabilirsiniz.

Tüm geçmişi bir kerede silmek isterseniz Etkinliği yönet veya Etkinlik kontrolleri bölümünden Tümünü sil seçeneğini kullanabilirsiniz. Bunların dışında Otomatik silme özelliğini etkinleştirerek geçmişinizin 3 ay, 18 ay veya 36 ay sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabilirsiniz.

Bilgisayar üzerinden geçmişi sil yapmak isterseniz Google Haritalar web sitesine giriş yapıp sağ üst köşedeki profil simgesinden Google Hesabınıza gidin. Buradan Veriler ve Gizlilik sekmesine geçerek Konum geçmişi veya Harita geçmişi bölümlerine ulaşabilirsiniz. Tıkladığınızda tarihe göre filtreleme yaparak belirli günlere ait kayıtları silebilir veya toplu silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Telefonunuzun konum geçmişini tamamen kapatarak Google’ın gelecekte gittiğiniz yerleri kaydetmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için yine Etkinlik kontrolleri bölümünde Konum geçmişi seçeneğini kapatmanız yeterlidir. Böylece yeni yol tarifleri veya ziyaretler kayıt altına alınmaz. Bu adımlar sayesinde hem gizliliğinizi korumuş hem de Google Haritalar’ı daha kontrollü kullanmış olursunuz.