Günümüzde birçok insan Google hesabı kullanarak çeşitli uygulamalara ve sitelere kayıt olup, giriş yapabilmektedir. Dolayısıyla Google hesabı sadece mail göndermek için değil, internette birçok işlem için kullanılır. Gmail hesabını kullanmak istemeyen kullanıcılar, hesaplarını kullanmayı bırakabilir ya da tamamen silebilirler. Fakat Google hesabına bağlı olarak kullanılan birçok uygulama ve üyelik sistemi söz konusudur. Bu noktada Google hesabının bir şekilde silinmesi durumunda ne gibi sonuçlarla karşılaşılacağı merak konusudur.

Google hesabı silinirse ne olur?

Google hesabını silmek isteyen kişiler, bu işlem sonucunda neler olacağını araştırırlar. Zira günümüzde pek çok kayıt ve giriş işlemi Google hesabı ile yapılır. Google hesabının silinmesi halinde diğer hizmetleri nasıl etkileyeceği merak edilir.

Google hesabı sildiğinde sadece mail adresi değil, bu hesapla bağlantılı olan bütün bilgiler ve diğer uygulamalardaki veriler kalıcı olarak silinir. Bu durum günlük hayatta sıklıkla kullanılan pek çok diğer hizmeti de etkiler. Örneğin, Google hesabı kapatıldığında tüm mailler silinir. Bununla beraber Google Fotoğraflar’a yedeklenen fotoğraflar, Google Drive’a kaydedilen dosyalar, belgeler, sunumlar da geri getirilemez. Google’a bağlı başka bir servis olarak YouTube hesabındaki kanal, izleme geçmişi, beğeniler ve yorumlar da silinir. Google Takvim’e kaydedilen randevular, Google Kişiler’deki telefon rehberi ve hatta Android telefondaki senkronizasyonlar da Google hesabı ile bağlantılı olduğundan hepsini olumsuz etkiler.

Öte yandan günümüzde pek çok sosyal medya, alışveriş siteleri ve oyunlarda “Google ile giriş yap” özelliği kullanılır. Google hesabının silinmesi halinde o uygulamalara da girilemeyebilir. Kısacası Google hesabı dijital dünyadaki birçok kapının anahtarıdır.

Google hesabı silmeden önce ne yapılmalı?

Google hesabını silmek isteyen kullanıcıların, hesap içerisinde neler olduğunu mutlaka gözden geçirmeleri gerekir. Hesapta önemli olan dosyalar, fotoğraflar veya e-postalar olabilir. Bunları kaybetmemek için nasıl yedekleyip indirileceği bilinmelidir. Öte yandan Google hesabına bağlı olan internet bankacılığı, sosyal medya hesapları gibi hizmetlerde sorun yaşamamak için yeni bir e-posta adresi tanımlanmalıdır. Bu sayede Google hesabı silindikten sonra herhangi bir bağlantı sorunu yaşanmaz.

Google hesabı silindikten sonra ise bu hesabın telefondan da kaldırılması gerekir. Aksi halde telefon silinen hesabı kullanmaya çalışacağı için sürekli olarak hata mesajları gönderebilir. Bu da yapılmak istenen pek çok işlemi olumsuz etkiler.

Google hesabı silindikten sonra verileri kurtarma

Google hesap silme işleminden sonra içerisinde yer alan fotoğraflar, bilgiler ve çeşitli veriler sistem tarafından silinmeye başlar. Fakat bazen kullanıcılar silme işleminden hemen sonra verilerini yedeklemeyi unuttuğunu fark edebilir. Bu durumda kısa bir süre içerisinde Google’ın kurtarma sayfası üzerinden hesabı geri alma olasılığı olabilir. Bu süre geçtiğinde silinen hesabın içerisindeki veriler de geri getirilemez.

Bu nedenle hesap silme işleminden önce mutlaka önemli verilerin yedeklenmesi Yedekleme işlemi için Google tarafından sunulan diğer hizmetler kullanılarak hesap içerisindeki veriler kolay bir şekilde indirilebilir.