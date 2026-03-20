Google'ın yapay zekâsı Gemini'dan ''o eski bayramlara'' götüren görseller! Siz de yapabilirsiniz!

Bayram sabahları erkenden kalkılan, ütülü kıyafetlerin yatağın ucuna dizildiği, şeker kokusunun evin içine yayıldığı o günleri hatırlayanlar… Sosyal medyada bu bayram tam da bu duyguyu tetikleyen bir akım var. Google’ın yapay zekâ modeli Gemini ile üretilen nostaljik bayram görselleri, kullanıcıları adeta geçmişe götürüyor.

Google'ın yapay zekâsı Gemini'dan ''o eski bayramlara'' götüren görseller! Siz de yapabilirsiniz!

Kimileri kendi çocukluğuyla bayramlaşıyor, kimileri bu bayram bir arada olamadığı sevdiklerini bir araya getiriyor, kimileri tüm sevdiklerini nostaljik bir bayram sabahında resmediyor.

Bu görseller, yalnızca estetik bir trend olmanın ötesinde, sosyal medyada yoğun bir duygusal karşılık bulmuş durumda. Pek çok kullanıcı bu içeriklerin altına “Çocukluğuma gittim”, “Bayram gerçekten buydu” gibi yorumlar bırakıyor.

Nostalji + Yapay zekâ = Viral etki

Google ın yapay zekâsı Gemini dan o eski bayramlara götüren görseller! Siz de yapabilirsiniz! 1

Gemini ile oluşturulan bu görsellerin bu kadar sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri, yapay zekânın detay üretme gücü. Eski vitrinler, dantel örtüler, kristal şekerlikler, limon kolonyası gibi küçük ama güçlü semboller, görsellere gerçek bir anı hissi katıyor. Bu da içeriklerin hızla paylaşılmasını sağlıyor.

Siz de kendi “eski bayramınızı” yaratabilirsiniz

Google ın yapay zekâsı Gemini dan o eski bayramlara götüren görseller! Siz de yapabilirsiniz! 2

Bu trendin en güzel tarafı ise herkesin kolayca dahil olabilmesi. Siz de bu nostalji dolu akıma katılmak isterseniz tek yapmanız gereken buraya tıklayarak Gemini'ın bayram tebrik kartlarına özel sayfasını ziyaret etmek.

Ardından dahil olmak istediğiniz görsel türünü seçip tıklayarak sevdiklerinizle birlikte sizi o eski bayramlara götürecek görselleri üretebilirsiniz!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

