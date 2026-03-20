Google'ın yapay zekâsı Gemini'dan ''o eski bayramlara'' götüren görseller! Siz de yapabilirsiniz!

Kimileri kendi çocukluğuyla bayramlaşıyor, kimileri bu bayram bir arada olamadığı sevdiklerini bir araya getiriyor, kimileri tüm sevdiklerini nostaljik bir bayram sabahında resmediyor.

Bu görseller, yalnızca estetik bir trend olmanın ötesinde, sosyal medyada yoğun bir duygusal karşılık bulmuş durumda. Pek çok kullanıcı bu içeriklerin altına “Çocukluğuma gittim”, “Bayram gerçekten buydu” gibi yorumlar bırakıyor.

Nostalji + Yapay zekâ = Viral etki

Gemini ile oluşturulan bu görsellerin bu kadar sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri, yapay zekânın detay üretme gücü. Eski vitrinler, dantel örtüler, kristal şekerlikler, limon kolonyası gibi küçük ama güçlü semboller, görsellere gerçek bir anı hissi katıyor. Bu da içeriklerin hızla paylaşılmasını sağlıyor.

Siz de kendi “eski bayramınızı” yaratabilirsiniz

Bu trendin en güzel tarafı ise herkesin kolayca dahil olabilmesi. Siz de bu nostalji dolu akıma katılmak isterseniz tek yapmanız gereken buraya tıklayarak Gemini'ın bayram tebrik kartlarına özel sayfasını ziyaret etmek.

Ardından dahil olmak istediğiniz görsel türünü seçip tıklayarak sevdiklerinizle birlikte sizi o eski bayramlara götürecek görselleri üretebilirsiniz!