Google Keep neden açılmıyor? Google Keep'e giremiyorum, çözümü nedir? Google Keep açılmıyor sorunu ve çözümü

Google Keep’in açılmama sorunu genelde internet bağlantısı ve önbellek hataları ile güncelleme eksikliği veya Google hesabı senkronizasyon hatalarından kaynaklanır. Sorunun kaynağına göre çeşitli çözüm yöntemleri uygulanabilir. Bu sorunlar ise genelde hızlı bir şekilde çözülür. Ama tüm çözüm yöntemlerine rağmen giriş yapamıyorsanız, Google Destek ile iletişime geçmeyi deneyebilirsiniz.

Google Keep neden açılmıyor?

Google tarafından geliştirilen not alma ve görev yönetimi uygulaması olan Google Keep’in binlerce kullanıcısı vardır. Bu uygulama kullanıcılara notlar oluşturma, yapılacaklar listesi hazırlama ve sesli notlar kaydetme özellikleri sağlar. Bulut tabanlı yapısıyla cihazlar arasında senkronizasyon imkanı da bulunur.

Kullanıcılar bazen Google Keep açılmıyor sorunuyla karşılaşabilir. Uygulamalar, çeşitli teknik nedenlerden dolayı hata verebilir. Bu hatanın kaynağı bulunarak çözüme gitmek mümkündür.

Google Keep'e giremiyorum, çözümü nedir?

Google Keep açılmıyor sorunu ve çözümü farklı yollar içerebilir. İlk başta sorunun kaynağı bulunmalıdır. Google Keep notları senkronize ederken internet bağlantısına ihtiyaç duyar. Bağlantı kopuksa uygulama açılmayabilir veya veriler yüklenmeyebilir. Ağ bağlantınızı kontrol ederek sorunu çözebilirsiniz. Sorun bu şekilde çözülmedi ise cihazı yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.

Google Keep açılmama sorunu bazen önbellek hatalarından kaynaklanabilir. Önbellekte biriken veriler uygulamanın açılmasını engelleyebilir. Bunun için:

Ayarlar > Uygulamalar > Google Keep yolunu izleyerek "Önbelleği Temizle" seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorun devam ederse "Verileri Temizle" seçeneğini deneyebilirsiniz. Fakat bu işlem kaydedilen verileri silebilir.

Eğer sorun Google hesabınızla ilgili ise senkronizasyonu yenileyerek bu duruma çözüm bulabilirsiniz. Bunun için ise:

Ayarlar > Hesaplar > Google sekmesine giderek hesabınızı kaldırıp cihazınızı yeniden başlatın ve tekrar ekleyin. Bu işlem Keep uygulamasının notlarınızı yeniden yüklemesini sağlayabilir.

Sorun uygulama güncellemesinden de kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden uygulama güncellemesini kontrol etmeyi unutmamalısınız. Uygulamanın eski veya hatalı bir sürümünü kullanıyorsanız da güncelleme yapmanız gerekebilir. Bunun için Google Play Store veya App Store üzerinden Google Keep’i aratıp güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Güncelleme sonrası hâlâ sorun yaşarsanız uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.

Bütün bu adımları uyguladıktan sonra sorun yine de çözülmedi ise problem Google sunucularından kaynaklanabilir. Bunu anlamak için Google Durum Kontrol Sayfası üzerinden Keep’in çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer Google Keep sunucularında genel bir sorun varsa da beklemekten başka bir çareniz yok.

Ancak Google Keep’i tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız tarayıcınızın güncel olduğundan emin olun. Geçmişi ve çerezleri temizleyerek veya farklı bir tarayıcıdan giriş yaparak da sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz.