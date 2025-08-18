İnternet kullanıcılarının çoğu zaman arzuladığı durum, sanal gerçeklik deneyiminin en üst seviyelere çıkması olmuştur. Görüntülü konuşma ile başlayan bu sanal iletişim devrimi, günümüzde kullanıcıların ekranlarını birbiriyle paylaşmasına olanak tanıyacak duruma gelmiştir. Kişisel paylaşımların yanı sıra iş vb. sanal toplantılarında da ekran paylaşımı önemlidir. Google da ekran paylaşımı seçeneğini kullanıcılarına Google Meet uygulaması ile sunmaktadır.

Google Meet'te ekran paylaşımı yapılırken ses sorunu ve çözümü

Google Meet'te zaman zaman ses ve görüntü sorunları yaşanabilmektedir. Google Meet'te yaşanabilecek sorunların çözümünü ise şu şekilde sıralayabiliriz: