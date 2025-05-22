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Google, Sora rakibi yeni yapay zeka aracı Veo 3'ü tanıttı: Sesli videolar üretebiliyor!

Google, yeni yapay zekâ destekli video üretim aracı Veo 3'ü tanıttı. Bu yeni model, sesli videolar üretebiliyor. Google ayrıca Flow isimli yapay zekâ destekli film yapım aracını da görücüye çıkardı.

Google, Sora rakibi yeni yapay zeka aracı Veo 3'ü tanıttı: Sesli videolar üretebiliyor!
Enes Çırtlık

Google, I/O 2025 etkinliğinde tanıttığı yeni yapay zekâ destekli video üretim aracı Veo 3 ile dikkatleri üzerine çekti. Bu yeni model, metin ve görsel girdilerden sadece video değil, aynı zamanda doğal ses efektleri, ortam sesleri, diyaloglar ve arka plan müzikleri de üretebiliyor.

İŞTE VEO 3'ÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Google DeepMind tarafından geliştirilen Veo 3, önceki sürümlerine kıyasla daha yüksek gerçekçilik ve fiziksel doğruluk sunuyor. Örneğin, "yağmurlu bir caddede kağıttan bir tekne süzülüyor" gibi bir komut verildiğinde, suyun akışı ve teknenin hareketleri gerçekçi bir şekilde canlandırılıyor.

Veo 3, şu an için yalnızca ABD'deki kullanıcılar tarafından Google'ın Gemini uygulaması üzerinden ve AI Ultra abonelik planı kapsamında erişilebilir durumda. Ayrıca kurumsal kullanıcılar için Vertex AI platformu üzerinden de sunuluyor.

GOOGLE'DAN YAPAY ZEKA DESTEKLİ FİLM ARACI: FLOW

Google, Veo 3'ün yanı sıra Flow adlı yeni bir yapay zekâ destekli film yapım aracını da tanıttı. Flow'un kullanıcıların kamera hareketleri, açılar ve perspektifler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağladığı belirtiliyor. Flow da şimdilik yalnızca ABD'deki Google AI Pro ve Ultra abonelerine sunulacak. Ancak Google yakında daha fazla ülkede kullanıma sunulacağını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
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