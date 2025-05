Google, Sora rakibi yeni yapay zeka aracı Veo 3'ü tanıttı: Sesli videolar üretebiliyor!

Google, I/O 2025 etkinliğinde tanıttığı yeni yapay zekâ destekli video üretim aracı Veo 3 ile dikkatleri üzerine çekti. Bu yeni model, metin ve görsel girdilerden sadece video değil, aynı zamanda doğal ses efektleri, ortam sesleri, diyaloglar ve arka plan müzikleri de üretebiliyor.

Google DeepMind tarafından geliştirilen Veo 3, önceki sürümlerine kıyasla daha yüksek gerçekçilik ve fiziksel doğruluk sunuyor. Örneğin, "yağmurlu bir caddede kağıttan bir tekne süzülüyor" gibi bir komut verildiğinde, suyun akışı ve teknenin hareketleri gerçekçi bir şekilde canlandırılıyor.

