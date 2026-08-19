Google, Spirit Airlines’ın 600 milyonluk kurumsal mesaj arşivini satın alıyor

Spirit Airlines’ın faaliyetlerini bu yılın başlarında durdurmasının ardından şirketin varlıklarının elden çıkarılması devam ediyor. Mahkeme kayıtlarına göre Google, havayoluna ait e-postalar, takvim bilgileri, sohbetler, belgeler, elektronik tablolar ve diğer kurumsal veriler için düzenlenen iflas açık artırmasını kazandı.

GOOGLE’IN TEKLİFİ 10 MİLYON DOLAR

Google’ın veri seti için ödemeyi kabul ettiği tutar 10 milyon dolar.

Spirit Airlines’ın yatırım bankacısı PJT Partners’ın başkan yardımcısı Dylan Friesner tarafından sunulan mahkeme belgesine göre veri setinde kişisel olarak tanımlanabilir bilgi bulunmuyor.

Veriler, bireysel kişilerle bağlantılarının kaldırılması için “kimliksizleştirilecek” ve alıcının kullanıcıların kimliklerini yeniden belirlemeye çalışmaması gerekiyor.

100 MİLYON E-POSTA VE 500 MİLYON TEAMS SOHBETİ

Mahkeme kayıtlarına göre anlaşma yaklaşık 100 milyon e-posta ile 500 milyon Microsoft Teams sohbetini kapsıyor.

Yolcu profilleri ve sık uçan yolcu programı bilgileri ise satışın dışında tutuluyor.

Veri setinde kişiler arasındaki iletişimlerin yanı sıra pazarlama materyalleri, insan kaynakları bilgileri, proje yönetimi belgeleri, finansal veri tabanları, denetimler ve sunumlar da bulunuyor.

VERİLER YAPAY ZEKÂ MODELLERİNDE KULLANILACAK

Google’ın bu verileri büyük dil modellerinin eğitimi için kullanması bekleniyor.

Google sözcüsü yaptığı açıklamada Spirit Airlines’a ait kurumsal veri setinin bir bölümünü satın aldıklarını ve bunun şirketin ürünleri ile yapay zekâ modellerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Şirket ayrıca veri setinden herhangi bir kişisel bilgi almayacağını belirtti. Google’a göre kendilerine ulaşacak tüm veriler, teslim edilmeden önce üçüncü bir taraf tarafından kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerden kapsamlı biçimde temizlenecek.

ANLAŞMA İÇİN YARGIÇ ONAYI GEREKİYOR

Anlaşmanın tamamlanabilmesi için bir federal yargıcın onayı gerekiyor.

Satışın gerçekleşmemesi halinde ikinci en yüksek teklif sahibi, 7,5 milyon dolarlık teklifiyle yapay zekâ destekli işe alım platformu Mercor.