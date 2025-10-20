HABER

Google, yarışta artık tek başına değil: Yeni verilere göre OpenAI’ın GPT botu öne geçti

OpenAI’ın GPT botu, web’i indeksleme konusunda Google’ın botu Google botu geride bıraktı. Paylaşılan verilere göre GPT bot, analiz edilen 5 milyon siteden 4,4 milyona ulaşarak %88’lik kapsama oranına erişti. Google’ın botu ise %78’de kaldı.

Enes Çırtlık

Google’ın Google Bot, uzun yıllardır web üzerindeki bilgilerin nasıl keşfedilip dizine ekleneceği konusunda standardı belirliyordu. Ancak yapay zekânın yükselişiyle birlikte bu durum değişiyor gibi görünüyor. Çünkü Gizmochina'da yer alan habere göre, OpenAI'ın GPT botu, web'i indekslemede Google'ın botunu geride bıraktı.

OPENAI'IN GPT BOTU, GOOGLE'IN BOTUNU GEÇTİ

Habere göre, OpenAI'ın GPT botu, web'i indekslemede Google'ın botunu geride bıraktı. Web hosting şirketi Hostinger’ın yeni verileri, OpenAI’ın GPT botunun (GPT Bot) dünyadaki en aktif web tarayıcısı haline geldiğini gösterdi.

Araştırma, host edilen 5 milyon web sitesinin erişim günlüklerini analiz etti ve GPT botunun 4,4 milyon siteye ulaştığını, yani %88’lik bir kapsama oranına sahip olduğunu ortaya koydu. Google’ın tarayıcısı ise 3,9 milyon siteye, yani %78'lik bir kapsama oranına erişerek ikinci sırada yer aldı.

Aynı habere göre, bu eğilim sadece OpenAI ile sınırlı değil. Anthropic’in ClaudeBot’u, Meta’nın dahili botları ve hatta TikTok’un veri toplayıcıları dahil olmak üzere diğer yapay zekâ odaklı tarayıcılar, aynı örneklem üzerinde günde yaklaşık 1,4 milyar istek gönderdi. Buna karşılık, Bing, Apple ve Ahrefs gibi geleneksel oyuncular çok daha az etkinlik gösterdi.

Daha düşük kapsama oranları ise ilgisizlik anlamına gelmiyor. Pek çok botun, sunucuları aşırı yüklememek için hedeflerini döngüsel olarak değiştirdiği ve böylece zaman içinde neredeyse tam kapsama elde ettikleri söyleniyor.

'YARIŞTA ARTIK TEK DEĞİL'

Çalışmaya göre, tüm bot trafiğinin yaklaşık %80’i ABD merkezli şirketlerden geliyor; Çin kaynaklı botlar %10, dünyanın geri kalanı ise çok küçük bir pay oluşturuyor.

Webi dizine ekleme yarışı henüz bitmiş olmasa da haberde "Ama artık Google'ın bu yarışı tek başına koşmadığı açık" deniliyor.

