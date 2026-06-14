Gördes’te traktör kazası: 1 ağır yaralı

Kaza, Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Ayhan K, traktörü ile tarlada çalıştığı sırada toprak setin çökmesi sonucu traktörün altında kaldı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Akhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayhan K’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır