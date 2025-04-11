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Gördes ve Selendi'ye nisanda kar sürprizi

Manisa'nın Selendi ve Gördes ilçelerinin yüksek kesimleri nisan ayında güne kar sürprizi ile uyandı. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü Manisa'nın Selendi ve Gördes ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Gördes ve Selendi'ye nisanda kar sürprizi

Manisa'nın Selendi ilçesinde bahar beklenirken gece saatlerinde başlayan kar nisan sürprizi yaptı. İlçede birkaç gündür yağan yağmur ve soğuk havanın ardından gece saatlerinde başlayan kar ilçe halkına sürpriz yaptı. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü ilçede don olayı da yaşandı. Özelikle badem üreticileri don olayından zarar gördü. Son yıllarda alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanılan ve çiçek açan badem ağaçları başta olmak üzere bir çok meyve ağacı don olayından zarar gördü.

Nisan ayında kar yağan bi diğer ilçe de Gördes oldu. Manisa’nın Gördes ilçesinde sabah saatlerinde ilçeye bağlı birçok mahalle kar ile uyandı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normalleri altında seyretmeye devam ederken nisan ayının ortasında Gördes’e bağlı birçok mahalle beyaz örtüyle kaplandı. Soğuk havanın yarın da Gördes’te etkisini sürdürmesi bekleniyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kar
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