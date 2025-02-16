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  4. Görenler gözlerine inanamadı! Kötü kokuların üzerine komşular şikayet etti gerçek ortaya saçıldı: Yıllardır yaşadığı evden tam tamına 10 kamyonet çöp çıktı

Görenler gözlerine inanamadı! Kötü kokuların üzerine komşular şikayet etti gerçek ortaya saçıldı: Yıllardır yaşadığı evden tam tamına 10 kamyonet çöp çıktı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.02.2025 11:59
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde mahalle sakinleri, kötü kokular nedeniyle yetkililere başvurdu. Ekipler, 60 yaşındaki C.C.’nin yalnız yaşadığı eve gittiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu!

Görenler gözlerine inanamadı! Kötü kokuların üzerine komşular şikayet etti gerçek ortaya saçıldı: Yıllardır yaşadığı evden tam tamına 10 kamyonet çöp çıktı

Ordu'da ekipler, mahallelinin şikayeti üzerine gittikleri C.C.'nin (60) yalnız yaşadığı evden 10 kamyonet çöp çıkardı.

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Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde yalnız yaşayan C.C. adlı kişi, kaldığı evi çeşitli atık ve çöplerle doldurdu. Kötü kokuların gelmesi üzerine mahalleli şikayette bulundu.

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Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, C.C’nin evine gitti. Evin tüm odalarının çöp yığınlarıyla dolu olduğunu tespit eden ekipler, temizlik çalışması başlattı.

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2 GÜN ÇALIŞMA 10 KAMYONET ÇÖP

Evden, 2 gün süren çalışmalar sonucunda 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

ORDU’DA-EVDEN-10-KAMYONET-COP-CIKTI_567039_167995

Toplanan çöpler ve atıklar, Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlara yüklenip, imha edildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Ordu kamyonet çöp çöp ev
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