Görenler gözlerine inanamadı! Seyir halindeki kamyonetin motorunu açıp arızayı tespit etmeye çalıştı

Olay, Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arızalanan kamyoneti kontrol eden tamirci, sorunun kaynağını bulabilmek için aracın ön kısmına çıktı.

ARIZA TESPİTİ İÇİN SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETİN KAPUTUNU AÇTI

Seyir halindeki kamyonetin motor bölümünde ilerleyen tamircinin tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Hem hayrete düşüren hem de korku oluşturan olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNEM OLDU

Motordaki arızayı tespit etmek için seyir halindeki kamyonuetin motor kaputunu açan ve öyle ilerleyen motor ustasının görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır