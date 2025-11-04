HABER

Göreven alınan müdürün intiharı Aksaray'da gündem oldu! İbrahim Kılıçer'in ölümü sonrası çok konuşulacak iddia

Aksaray’ın Eskil İlçesi’nde, İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan İbrahim Kılıçer; iddiaya göre görevden alınmasının ardından bunalıma girdi. Dün sabah eve giden bir öğretmen arkadaşı, İbrahim Kılıçer’i evde tavana asılı bir şekilde hareketsiz halde buldu. Kılıçer'in intiharının ardından ortaya atılan iddialar ise gündem oldu.

Aksaray’ın Eskil İlçesi’nde 8 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan İbrahim Kılıçer, evinde kendisini asarak yaşamına son verdi. 45 yaşındaki eğitimcinin intiharının ardından ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

2017’den bu yana Eskil’de olan Kılıçer, 2022’de bir önceki Eskil İlçe Belediyesi yönetimi ile Milli Emlak’a ait olan araziye KOOP kapsamında astronomik kütüphane yaptırdı.

İki katlı kütüphane, aynı zamanda emeklilere de lokal olarak hizmet veriyordu. Yeni Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak’ın göreve gelmesiyle birlikte kütüphane kapatıldı. Milli Emlak’a ait olan ve proje kapsamında kullanılan kütüphanenin yerine ise lokanta yapıldı.

BELEDİYE BAŞKANIYLA TERS DÜŞTÜ

Sözcü'de yer alan habere göre; duruma tepki gösteren İbrahim Kılıçer ile belediye başkanı karşı karşıya geldi. İkili arasındaki tartışmanın ardından iddiaya göre Kılıçer’in görev yeri değişti.

EVİNDE TAVANA ASILI HALDE BULUNDU

Aksaray’da bir okula öğretmen olarak verilen Kılıçer yakınlarının ifadelerine göre bunalıma girdi. Eskil'de aynı okulda görev yapan öğretmen arkadaşı tarafından telefonla defalarca aranarak ulaşamaması nedeniyle dün sabah eve giden bir öğretmen arkadaşı, İbrahim Kılıçer’i evde tavana asılı bir şekilde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, yapılan incelemede Kılıçer’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kılıçer’in evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

