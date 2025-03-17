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  4. "Görevimde başarılı olamadım" yazılı not bıraktı! Sulama birliği başkanı mühendis evinde ölü bulundu

"Görevimde başarılı olamadım" yazılı not bıraktı! Sulama birliği başkanı mühendis evinde ölü bulundu

17.03.2025 22:41
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Amasya'da sulama birliği başkanlığı yapan ziraat mühendisi, evinde barfiks çubuğuna asılı halde bulundu. "Görevimde başarılı olamadım" yazılı bir not bırakan mühendisin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

"Görevimde başarılı olamadım" yazılı not bıraktı! Sulama birliği başkanı mühendis evinde ölü bulundu

Gümüşhacıköy Sulama Birliği Başkanı A.G'ye (36) ulaşamayan il dışındaki yakınları, 112'yi arayıp yardım istedi. 55 Evler Mahallesi'ndeki eve giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde A.G'nin barfiks çubuğuna asılı haldeki cansız bedeni ile karşılaştı.

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"GÖREVİMDE BAŞARILI OLAMADIM"

Geride "Görevimde başarılı olamadım" yazılı bir not bıraktığı öğrenilen genç mühendisin DSİ'deki mesai arkadaşları da acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

17 Mart 2025
17 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

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A.G'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

17 Mart 2025
17 Mart 2025

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İntihar Amasya
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