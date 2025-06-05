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Son dakika haberi: 'Görevsizlik' detayı! CHP Kurultayı'na ilişkin iddianamede önemli gelişme: Ağır ceza mahkemesine gönderildi

Son dakika haberi: CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultaya ilişkin hazırlanan iddianameyle ilgili yeni gelişme yaşandı. İddianame ’rüşvet’ suçunu oluşturması nedeniyle görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Son dakika haberi: 'Görevsizlik' detayı! CHP Kurultayı'na ilişkin iddianamede önemli gelişme: Ağır ceza mahkemesine gönderildi

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturmayı tamamladı.

İMAMOĞLU, CEMİL TUGAY, RIZA AKPOLAT, ÖZGÜR ÇELİK...

Savcılık, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

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KILIÇDAROĞLU "MAĞDUR", LÜTFÜ SAVAŞ "MÜŞTEKİ"

Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında ’Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet’ suçundan 3’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’mağdur’, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, şüpheliler hakkında alacakları ceza süresince siyaset yasağı konulması da talep edildi.

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Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, soruşturmanın kurultay sürecinde ve sonrasında bazı yazılı ve görsel medya organlarında CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen delegelerin Özgür Özel’i desteklemeleri için birtakım para verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğunun bizzat CHP delegeleri, parti ve meclis üyelerince dile getirilmesi üzerine başlatıldığı belirtildi.

'GÖREVSİZLİK' KARARI VERİLDİ

CHP Kurultayına ilişkin hazırlanan iddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken, ’rüşvet’ suçunu oluşturması nedeniyle görevsizlik kararı verilerek, ağır ceza mahkemesine gönderildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP kurultay
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