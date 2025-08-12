HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Görselleri iOS 26 beta 6'da bulundu: Apple, AirPods’u çevirmene dönüştürecek!

Beta sürümünde ortaya çıkan görsellere göre Apple, iOS 26 ile AirPods’a yüz yüze Canlı Çeviri özelliği getirmeye hazırlanıyor. Böylece farklı dillerdeki konuşmaların anında çevirisinin yapılabileceği düşünülüyor.

Görselleri iOS 26 beta 6'da bulundu: Apple, AirPods’u çevirmene dönüştürecek!
Enes Çırtlık

Apple, iOS 26 ile birlikte AirPods’a yepyeni yetenekler kazandırmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Şirketin test aşamasındaki beta sürümlerinde ortaya çıkan ipuçları, kablosuz kulaklıkların artık sadece müzik ve çağrılarla sınırlı kalmayacağını gösteriyor. İşte detaylar...

AIRPODS’A CANLI ÇEVİRİ GELİYOR

iOS 26 beta 6’da bulunan görsellere göre, AirPods için yüz yüze Canlı Çeviri özelliği yakında kullanılabilir olabilir. Görsellerde, AirPods’un üzerinde farklı dillerde “Hello” ifadesi yer alıyor ve bu özelliğin çift dokunuşla etkinleştirileceğine dair bir öneri bulunuyor. MacRumors'ta yer alan habere göre dosyanın adının “Translate” olması da, Canlı Çeviri seçeneğini etkinleştirecek bir jestin planlandığını güçlü şekilde düşündürüyor.

iOS 26’nın çıkışından önce, Bloomberg’den Mark Gurman, AirPods’un yüz yüze konuşmaları çevirmek için bir çeviri özelliği kazanacağını söylemişti. Görünüşe göre Apple bunu hayata geçirmek üzere çalışıyor. AirPods için Canlı Çeviri, ya iOS 26’nın ilk sürümünde ya da sonradan gelecek bir iOS 26 güncellemesinde gelebilir.

iOS 26 zaten Telefon, Mesajlar ve FaceTime uygulamalarında Canlı Çeviri özelliğini sunuyor. Dolayısıyla AirPods aracılığıyla yüz yüze çeviri özelliğinin eklenmesi mantıklı görünüyor.

AIRPODS İÇİN CANLI ÇEVİRİ HANGİ MODELLERDE ÇALIŞACAK?

Görsellere bakılırsa bu özellik AirPods Pro 2 ve AirPods 4 modellerinde çalışacak. Mevcut Canlı Çeviri özellikleri Apple Intelligence’a bağlı olduğundan, AirPods’taki bu özellik de muhtemelen Apple Intelligence destekli bir iPhone gerektirecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuruyemiş yüklü tır alev alev yandıKuruyemiş yüklü tır alev alev yandı
Kıskançlık krizinden 3 kişiyi yaraladı! Kıskançlık krizinden 3 kişiyi yaraladı!

Anahtar Kelimeler:
airpods Apple kablosuz kulaklık Kulaklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Birçok AVM'de mağazası var! Oda kokusundan okul formasına kadar...

Birçok AVM'de mağazası var! Oda kokusundan okul formasına kadar...

'Bidondaki ceset' itirafı: "Toprağı hak etmiyor"

'Bidondaki ceset' itirafı: "Toprağı hak etmiyor"

Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış

Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış

İstanbul'da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu

İstanbul'da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu

Piknik yapmaya gittiler, korkunç manzara ile karşılaştılar!

Piknik yapmaya gittiler, korkunç manzara ile karşılaştılar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.