Görselleri iOS 26 beta 6'da bulundu: Apple, AirPods’u çevirmene dönüştürecek!

Apple, iOS 26 ile birlikte AirPods’a yepyeni yetenekler kazandırmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Şirketin test aşamasındaki beta sürümlerinde ortaya çıkan ipuçları, kablosuz kulaklıkların artık sadece müzik ve çağrılarla sınırlı kalmayacağını gösteriyor. İşte detaylar...

AIRPODS’A CANLI ÇEVİRİ GELİYOR

iOS 26 beta 6’da bulunan görsellere göre, AirPods için yüz yüze Canlı Çeviri özelliği yakında kullanılabilir olabilir. Görsellerde, AirPods’un üzerinde farklı dillerde “Hello” ifadesi yer alıyor ve bu özelliğin çift dokunuşla etkinleştirileceğine dair bir öneri bulunuyor. MacRumors'ta yer alan habere göre dosyanın adının “Translate” olması da, Canlı Çeviri seçeneğini etkinleştirecek bir jestin planlandığını güçlü şekilde düşündürüyor.

iOS 26’nın çıkışından önce, Bloomberg’den Mark Gurman, AirPods’un yüz yüze konuşmaları çevirmek için bir çeviri özelliği kazanacağını söylemişti. Görünüşe göre Apple bunu hayata geçirmek üzere çalışıyor. AirPods için Canlı Çeviri, ya iOS 26’nın ilk sürümünde ya da sonradan gelecek bir iOS 26 güncellemesinde gelebilir.

iOS 26 zaten Telefon, Mesajlar ve FaceTime uygulamalarında Canlı Çeviri özelliğini sunuyor. Dolayısıyla AirPods aracılığıyla yüz yüze çeviri özelliğinin eklenmesi mantıklı görünüyor.

AIRPODS İÇİN CANLI ÇEVİRİ HANGİ MODELLERDE ÇALIŞACAK?

Görsellere bakılırsa bu özellik AirPods Pro 2 ve AirPods 4 modellerinde çalışacak. Mevcut Canlı Çeviri özellikleri Apple Intelligence’a bağlı olduğundan, AirPods’taki bu özellik de muhtemelen Apple Intelligence destekli bir iPhone gerektirecek.