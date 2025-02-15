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‘Görüntü vermek istiyor’ iddiası! Öcalan’ın çağrısı ile ilgili iki ihtimal var…

15.02.2025 08:12
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Terörist başı Abdullah Öcalan’ın hapis yattığı İmralı'dan silah bırakma çağrısının Şubat ayı içinde yapılması bekleniyor. Çağrının nasıl yapılacağı da tabii ki tartışma konusu oldu. Ankara kulislerinde son günlerde video mesaj iddiası konuşulurken DEM Parti heyetinin üçüncü kez adaya gitmesi de bekleniyor.

‘Görüntü vermek istiyor’ iddiası! Öcalan’ın çağrısı ile ilgili iki ihtimal var…

İmralı’dan beklenen çağrı video mesajla mı yapılacak? Son günlerde Ankara kulislerinde bu iddia tartışılıyor. İmralı'da cezasını çeken PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın görüntü vermek istediği konuşuluyor.

DEM Parti heyetinin Kuzey Irak ziyareti sonrası İmralı’ya üçüncü kez gitmek için başvuru yapması beklenirken İmralı'nın terör örgütüne silah bırakma çağrısını nasıl ve hangi ortamda yapacağı merak ediliyor. Show Haber’de yer alan habere göre; Ankara kulislerinde İki seçenek üzerinde duruluyor. Yapılması beklenen o çağrı mektupla ya da video mesajla yapılacak. Olası üçüncü ziyaretin ardından yönteme karar verilmesi planlanıyor.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları İmralı ziyareti sonrası yaptığı son açıklamada Şubat ayını işaret ederek “Bu ay içinde böylesi bir tarihi çağrı gerçekleşebilir. 15 Şubat'a yetişmeyebilir bu çağrı ancak bugün Türkiye'de herkes barıştan yana” ifadelerini kullanmıştı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
pkk İmralı Adası Abdullah Öcalan
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