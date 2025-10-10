HABER

Görüntüler Çin'den! Böyle trafik görülmedi: Milyonlarca insan yollara döküldü

Çin'de kaydedilen görüntüler dünya gündeminde geniş yer tuttu. 1-8 Ekim arasını kapsayan resmi tatili değerlendirmek isteyen Çinliler, tatil beldelerine akın etti. Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre günde ortalama 304 milyon seyahatin gerçekleşti.

Doğukan Akbayır

Tatil süresince yapılan seyahatlerin en büyük bölümünü, özel araçlarla gerçekleştirilen kara yolu yolculukları oluşturdu. Bakanlık verilerine göre kara yollarında yapılan seyahat sayısı 2,25 milyara ulaştı; bu da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 6,6 artış anlamına geliyor.

Görüntüler Çin den! Böyle trafik görülmedi: Milyonlarca insan yollara döküldü 1

DÖNÜŞ TRAFİĞİ OTOBANLARDA KİLİTLENDİ

Tatilin son günlerinde şehirlerine dönen milyonlarca vatandaş, otoyollarda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otoban gişelerinde oluşan yoğunluk ve bölünmüş yollarda aynı yönde ilerleyen araç konvoyları dikkat çekti. Bu manzaralar, “ülke genelinde toplu dönüş hareketi” olarak yorumlandı.

Görüntüler Çin den! Böyle trafik görülmedi: Milyonlarca insan yollara döküldü 2

DEMİR, HAVA VE DENİZ ULAŞIMINDA DA ARTIŞ

Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre 8 günlük tatilde:

Demir yollarında 153,96 milyon,

Hava yollarında 19,14 milyon,

Nehir ve deniz yollarında ise 11,66 milyon seyahat gerçekleştirildi.

Görüntüler Çin den! Böyle trafik görülmedi: Milyonlarca insan yollara döküldü 3

ULUSAL GÜN VE GÜZ ORTASI FESTİVALİ BİRLEŞTİ

Bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 76. yılı vesilesiyle kutlanan Ulusal Gün tatili, geleneksel Güz Ortası Festivali ile aynı döneme denk geldi.

İki bayramın birleşmesiyle ülke genelinde 1-8 Ekim tarihleri arasında 8 günlük resmi tatil ilan edildi.

